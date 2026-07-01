СПАСО-ЯКОВЛЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь, основанный в 1389 г. епископом Ростовским Иаковом.

До XVII века

Место для новой обители было выбрано на небольшом отдалении от Ростова, так как между епископом и мирской властью в лице князя и бояр возник конфликт. В результате разногласий Иаков покинул кафедру и удалился на западную окраину города. Там им была выстроена небольшая церковь с престолом, освященным в честь Зачатия св. Анны. В 1392 г. после кончины святителя началось его местное почитание. Обитель получила его имя.

В 1549 г. решением Стоглавого собора Иаков был канонизирован.

В XV – XVII вв. монастырь неоднократно подвергался нападениям и разграблениям: в 1406 г. это были войска Едигея, в 1609 г. - поляки.

XVII-XVIII века

В середине – второй половине XVII в. начинается расцвет монастыря.

Митрополит Иона III в 1657 г. приписывает его к Ростовскому архиерейскому дому. В 1686 г. усилиями Ионы в нем возводится храм из камня, освященный во имя Святой Троицы, через три года он расписывается изнутри.

В 1702 г. по указанию Петра I митрополитом Ростовским становится известный архиерей Димитрий, активно занимавшийся просветительской деятельностью, написавший три книги «Житий святых» Он в своей духовной выразил пожелание быть захороненным в Троицком храме Яковлевского монастыря, хотя архиереев погребали только в кафедральных соборах. Считается, что подобный выбор святитель сделал в момент первого своего приезда в Ростов в 1702 г. В 1757 г. Димитрий Ростовский был причислен к лику святых.

В 20-е гг. XVIII в. Яковлевскому монастырю были переданы вотчины двух обителей: Никольской и Андреевской. Первая находилась на отдалении от города, вторая – в самом Ростове.

В 1725 г. к Троицкому собору был пристроен придел в честь Зачатия Св. Анны. В 1754 г. храм был переименован в Зачатьевский, придел был освящен во имя Иакова Ростовского.

Секуляризация церковных земель 1764 г. сильно Яковлевскому монастырю не навредила. Екатерина Великая не стала его упразднять, так как в нем хранились мощи свт. Димитрия, обретенные в 1752 г. В 1765 г. обитель получила статус ставропигиальной и была отнесена к монастырям второго класса, что обеспечивало ей бесперебойное содержание из казны.

Тогда же по воле ростовского епископа Афанасия к ней присоединялся соседний Спасо-Песоцкий монастырь. Его земли затем использовались под хозяйство, а один из двух храмов за ненадобностью был разобран. Сейчас от обители остался только Спасский собор XVII в.

В конце XVIII – начале XIX вв. весь Спасо-Яковлевский монастырь, кроме Зачатьевского собора, был заново отстроен в камне.

В 1795 – 1801 гг. по проекту зодчего Е. С. Назарова был выстроен Димитриевский собор.

XIX-XX века

В начале XIX в. в обители подвизался «гробовой старец» Амфилохий, который 40 лет каждый день проводил в молитвах перед мощами св. Димитрия Ростовского. После кончины старца ростовчане стали почитать его как святого.

В 1836 г. был возведен храм св. Иакова Ростовского, в то же время Святейший Синод утвердил новое название обители – Спасо-Иаковлевский Димитриев монастырь.

В XIX – начале XX вв. в нем появились новые церкви и приделы.

В 1923 г. монастырь был закрыт. Теперь здесь размещались жилые квартиры, мастерские. Ценное имущество обители частично попало в Ростовский музей, частично подверглось разграблению. В 1928 г. часть монастырских рукописей была переправлена в Москву

В 1991 г. монастырь возвращён Церкви. Здесь покоятся мощи ростовских святых Авраамия и Димитрия, икона Ватопедской Божией Матери и келейная икона св. Димитрия Ростовского.