СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ ДИМИТРИЕВ МОНАСТЫРЬ

Один из самых больших и древних монастырей Русского Севера. Основан в 1371 году.

На территории монастыря находится деревянная Успенская церковь, датирующаяся первой четвертью XVI века, перенесенная из Александро-Куштского монастыря. Основной собор Прилуцкого монастыря – Спасский, возводился в период с 1537 по 1542 год. Также в монастыре покоятся мощи его основателя святого Димитрия Прилуцкого. Из Спасского собора происходит шедевр русской иконописи — житийная икона Димитрия Прилуцкого работы Дионисия. Кроме того, в монастыре находился Киликийский крест, принесенный, по преданию, Димитрием из Переславля в Спасо-Прилуцкий монастырь. Ныне крест находится в коллекции Вологодского музея-заповедника.

Многие крупные монастыри в России имели двойное назначение, чаще всего дополнительно используясь в качестве тюрем для высокопоставленных лиц из духовной и светской среды.

Этой участи не избежал и Дмитриев Прилуцкий монастырь.

Основание монастыря

Преподобный Димитрий Прилуцкий родился в Переславле-Залесском в богатой купеческой семье Покропаевых. Он принял постриг в Успенском Горицком монастыре, что на берегу Плещеева озера. Через некоторое время Димитрий основал на небольшом отдалении от Горицкого Никольский монастырь «на Болоте» и был избран его игуменом.

В 1354 году в Переславль к епископу Афанасию пришел Сергий Радонежский. Тогда же произошла первая встреча Димитрия с Сергием, после которой старцы стали собеседниками. Слава о переславском игумене так распространилась, что он стал восприемником (крестным отцом) детей великого князя Дмитрия Донского. Однако подобное внимание было не по сердцу Димитрию и вместе со своим учеником Пахомием он ушел на север, в район Вологды. Первоначально они построили храм Воскресения Христова на реке Великой, в Авнежской округе, и хотели положить основание монастырю. Но местные жители сказали, что «Если великий старец близ нас поселится, то овладеет и нами и сёлами нашими…», и пустынники были вынуждены двинуться дальше.

Недалеко от Вологды, в излучине реки, Димитрий решил создать первый на русском Севере общежительный монастырь. Жители Вологды и окрестностей с радостью согласились оказать помощь. В 1371 году был воздвигнут деревянный Спасский собор, и начала собираться братия. Многие ученики преподобного перешли сюда из Переславля.

Дмитрий Иванович Донской не оставил Димитрия без своей поддержки и активно жертвовал средства на постройку монастыря.

Во время игуменства преподобного Димитрия монастырь именовался лаврой.

Преподобный Димитрий скончался 24 февраля (11 февраля по стар. ст.) ок. 1406 года и был погребён в деревянном Спасском соборе, у южной стены рядом с правым клиросом. Перед своей смертью, которую он предсказал, Димитрий благословил «игуменом быть моему брату и сыну духовному Пахомию».

Чудеса от мощей святого Димитрия начались в 1409 году, в течение XV века почитание его распространилось по всей Руси, ок. 1503 года Дионисий написал его житийную икону.

Монастырь в XV-XVI веках

В XV – нач. XVII века монастырь находился под покровительством Василия II Темного, его сына Андрея Меньшого и Ивана III, установивших для монастыря и его вотчин ряд льготных пошлин.

Спасо-Прилуцкий монастырь располагался на пересечении водных и сухопутных путей, ведущих из Вологды в Кириллов, Белозерск и важнейшие русские центры международной торговли XVI века — Холмогоры и Архангельск, а также соединявших Вологду с центрами наиболее доходных промыслов средневековья — солеварения (Сольвычегодск и Тотьма) и промысла рыбы и пушнины (весь Русский Север). Данный факт определял важнейшее значение монастыря с военно-стратегической и торговой точек зрения.

Начиная с XV века Спасо-Прилуцкий монастырь использовался как место заточения высокопоставленных лиц из духовной и светской среды, пошедших на конфликт с московским князем. Так, в 1493 году Иваном III сюда были заточены углицкие княжичи Иван и Дмитрий — сыновья углицкого князя Андрея Горяя. Иван скончался в монастыре в оковах в 1523 году под именем схимонаха Игнатия и позднее был причислен к лику святых под именем Игнатия Прилуцкого. Его брату Дмитрию в 1540 году было разрешено снять «железа». Братья были похоронены в монастыре рядом.

Смутное время

В годы Смуты монастырь подвергался нападениям поляков, затем казаков. В результате монастырская казна была разграблена, архивы и часть построек сожжены. Однако Прилуки продолжали пользоваться поддержкой царя, в результате уже к середине XVII века возводятся сохранившиеся по сей день каменные монастырские стены и башни.

Монастырь в конце XVII-XIX веках

В конце XVII—XVIII веках монастырь стал одним из богатейших на Русском Севере и одним из крупнейших землевладельцев и торговцев солью.

В 1811 году Спасский собор серьезно пострадал от пожара, к 1817 году был отреставрирован, были заменены повреждённые пожаром главы, которым придали барочные кувшинообразные формы, и устроен новый иконостас.

Монастырь в ХХ веке

В 1924 году монастырь был закрыт, произведения искусства из монастырской казны были переданы в Вологодский музей.

В 1930-х годах в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных, которых перевозили в северные лагеря ГУЛАГа, в 1950-х — 1970-х годах он был занят под военные склады. В монастыре располагался кинотеатр, дом инвалидов. С 1950-х годов опустевшие и разрушавшиеся постройки монастыря реставрировали, при этом многим из них был возвращён предполагаемый облик XVI—XVII веков. В 1979 году монастырь стал филиалом Вологодского государственного музея-заповедника.

24 февраля 1992 года монастырь был полностью возвращен Церкви.