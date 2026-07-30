СПАСО-КАМЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ

Один из старейших монастырей Русского Севера. Находится на острове Каменный на Кубенском озере, невдалеке от села Устье, Усть-Кубенского района.

Принято считать, что монастырь был основан во второй половине XIII века, что делает его одним из древнейших монастырей Русского Севера. Кроме того, это первый каменный монастырь на Русском Севере. В 1774 году на острове возник мощнейший пожар, уничтоживший практически все деревянные постройки, после чего монастырь был закрыт. В 1801 году обитель возобновилась и монастырь просуществовал до 1925 года. В 1937 году древнейший храм Русского Севера 1481 года постройки был взорван с целью получения кирпичей для строительства местного Дома культуры. С 1991 года силами энтузиастов под руководством А. Н. Плигина началось восстановление Спасо-Каменного монастыря, продолжающееся и по сей день.

Основание монастыря

По преданию в августе 1260 года белозерский князь Глеб Василькович «плыл на струге из отчины своей от Бело-озера к городу Устюгу рекою Порозовицею и взошел в озеро Кубенское, но волны были так велики на озере, что князь должен был простоять десять дней у берега, там, где церковь Преподобного Антония Великого. Едва утихла пучина, и двинулся он в путь, как опять настигла черная туча со страшным громом и молниею, и княжий насад начал заливаться волнами. Князь с людьми своими стали молиться Всемилостивому Спасу, дабы избавиться им от надлежащей беды и дали обет: где и в какой день принесет их ко брегу, на том месте соорудить церковь во имя празднуемого Святого и устроить обитель. И вот, благоволением Божьим в 6 день августа, на праздник Преображения Господня принесло их бурею на средину озера к острову, называемому Каменным».

На острове на тот момент находилось порядка 23 пустынножителей. По-видимому, это были выходцы с пристани Антоний, рядом с которой стояла Антониевская церковь, считающаяся одной из самых ранних северных церквей. Проживавшие на острове старцы вели иноческий образ жизни и занимались проповедью Христовой веры среди обитавших по ближайшим берегам язычников. «По причине их убожества и нападения неверных человеков церкви у них не было». Глеб Василькович, бывший, к слову, внуком великого князя Ростовского Константина Всеволодовича и мужем внучки Батыя, и имевший в силу этих обстоятельств большое влияние, сдержал свое слово и в короткий срок на острове была возведена Преображенская церковь.

Монастырь в XV-XIX веках

Следующей вехой в истории монастыря становится первая половина XV века, когда настоятелем Спасо-Каменного монастыря по воле великого князя Дмитрия Ивановича Донского становится Дионисий Грек. Согласно «Сказанию о начале Спасо-Каменного монастыря», Дионисий был афонским пострижеником. По мнению А. Е. Тарасова, Дионисий мог быть русским или южным славянином, уехавшим в Грецию.

Данное событие свидетельствует о том внимании двора московского князя, которые было обращено на столь отдаленный северный монастырь. И подобная опека вполне ясна.

Спасо-Камень наряду с Кирилло-Белозерским монастырем являлся в XV веке крупнейшим культурно-религиозным центром. Даже Ферапонтов монастырь не мог похвастаться таким влиянием в северных землях. В Спасо-Каменном монастыре приняли монашеский постриг множество будущих великих подвижников, чьими трудами и молитвами создавалась Северная Фиваида. Среди них были преп. Дионисий Глушицкий, преп. Александр Куштский, преп. Евфимий Сянжемский, преп. Иоасаф Каменский.

В 1481 году ростовскими мастерами был возведен первый на Русском Севере каменный собор, который освятили в честь Преображения Господня. 9 годами позднее в 1490 году эти же мастера возвели в Ферапонтовом монастыре собор Рождества Богородицы.

В 1541 году была возведена теплая трапезная церковь во имя Успения Богоматери «иже под колоколы».

Примечательным является тот факт, что Иван IV Грозный, неоднократно посещавший Вологду, ни разу не был в Спасо-Каменном монастыре. Однако известно, что царь прислал на остров колокол.

В 1650 году игумен Маркелл установил раку для мощей преподобного Иоасафа Каменского.

В 1773 году на острове случился мощнейший пожар, после которого обитель была упразднена, а братия переведена в Духов монастырь в Вологде, получивший в 1775 году название Спасо-Каменного – по наименованию сгоревшего и упраздненного островного монастыря.

В 1801 году повелением императора Павла I сгоревшая обитель была восстановлена, и на остров переведена братия Белавинской Богоявленской пустыни. Так островной монастырь получил название Белавинской Спасо-Преображенской пустыни.

В 1892 году монастырю указом Синода было возвращено исходное наименование Спасо-Каменного.

Монастырь в ХХ-ХХI веках

В 1925 году монастырь был закрыт. В 1937 году была предпринята попытка добыть на острове кирпич для строительства Дома культуры путем взрыва Спасо-Преображенского собора. Однако подорвать древние стены таким образом, чтобы можно было их использовать в дальнейшем, большевикам не удалось, поэтому по сей день в центре острова лежат разрушенные стены собора.

До 1971 года здесь жил штатный сторож районного управления культуры. Когда должность эту сократили, остров стал пристанищем местных рыбаков и охотников.

С 1991 года усилиями энтузиастов под руководством А. Н. Плигина и А. А. Асафова началось восстановление монастыря. В 1993 году Александр Асафов скончался, и работы по возрождению обители продолжил Александр Плигин. В 2004 году скончался Александр Плигин, дело его продолжают вдова, Надежда Александровна, и дети.

Сейчас уже восстановлены гостиничный корпус, колокольня с Успенской церковью, идут работы по восстановлению трапезной палаты. На острове создано архиерейское подворье «Спасо-Каменный монастырь».