СПАРТОКИДЫ

Спартоки́ды ( дренегреч. Σπαρτοκίδαι) — боспорская династия правителей в V–II вв. до н. э. Династия названа по имени ее основателя Спартока I (438/437–433/432 до н. э.), который совершил государственный переворот в 438/437 до н. э., свергнув в Пантикапее династию Археанактидов. При С. складывается Боспорское царство со столицей в античном городе Пантикапей (совр. Керчь). После Спартока I правили Селевк и Сатир I. Во время правления Левкона I (ок. 393/392–352/351 до н. э.) завершается процесс образования государства, в связи с чем некоторые античные авторы называли династию Левконидами. Последним правителем династии был Перисад V (около 125—111/109 до н. э.), убитый во время восстания Савмака . Впоследствии, после карательного похода Диофанта, власть над Боспорским царством перешла понтийскому царю Митридату VI Евпатору. Власть С. носила авторитарный характер, ряд античных авторов называет первых правителей династии тиранами. При С. Боспорское царство имело политические и экономические связи с Афинами, эллинистическими государствами (Египет, Понтийское царство и др.).

Лит .: Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство, М.–Л., 1949; Молев Е. А. Спарток и первые Спартокиды на Боспоре // Античный мир и археология. Вып. 10. Саратов, 1999. С. 30—35. В. Г. Черненко.