СПАРТА (др.-греч. Σπάρτη, дор. Σπάρτα, также ἡ Λακεδαίμων)

Город в Лаконике.

Официальное название Спартанского государства, расположенного на юге Пелопоннеса в области Лакония, – Лакедемон. Жителей Лакедемона называли лакедемонянами, в их число входили как периэки, так и собственно спартанские граждане. Спартой обычно называли город, столицу Спартанского государства, расположенную на низких холмах на западном берегу реки Эврот между Тайгетом и Парноном.

В результате дорийского нашествия (XI в. до н.э.) территорию Лаконии заняли дорийские племена. В ходе двух Мессенских войн (VIII–VII вв. до н.э.) Спарта завоевала Мессению и превратила ее население в илотов. В конце VI в. до н.э. добилась гегемонии в Пелопоннесском союзе. Героическое поведение спартанцев во время Греко-персидских войн сделало Спарту лидером Греции. В результате победы в Пелопоннесской войне была образована Спартанская держава. Гегемония Спарты над Грецией продолжалась до 371 г. до н.э., когда Эпаминонд разбил спартанцев под Левктрами. В 195 г. до н.э. потеряла свою независимость и была присоединена в Ахейскому союзу. В 146 г. до н.э. стала частью римской провинции Ахайя.

Спарта как город была образована из пяти соседних поселений (об), до конца не слившихся в единое целое. Обы представляли собою территориальные образования, которые также назывались деревнями или филами. Первоначально Спарта состояла из четырех об: Лимны, Киносура, Месоа и Питана. Пятой обой, или территориальной филой, стали ахейские Амиклы, находящиеся в 5 км от остальных об. В Спарте, которая бесспорно представляла собой теснейшее политическое единство, во время раскопок архаических слоев не найдено было каких-либо значительных остатков сооружений городского типа. И литературные источники подтверждают, что политический центр всей Лаконии даже в классическое время имел вид скорее группы близлежащих поселков, чем правильного города. Недаром Фукидид назвал Спарту несинойкизированным полисом, т.е. государством, не имеющим центра городского типа (I, 10, 2).

Хотя Спарта была бедна архитектурными памятниками и долго не имела оборонительных стен, однако уже в VI в. до н.э. здесь появились такие памятника, как храм Афины Меднодомной на спартанском акрополе, построенный лаконским зодчим Гитиадом, т. н. Трон Аполлона в Амиклах, Скиада, помещение для народного собрания. В классический период строительная активность в Спарте резко спадает. Частично оборонительные стены в спешке были построены для защиты от Деметрия Полиоркета и позже укреплены Набисом . Только при римлянах здесь снова возникают значительные сооружения, такие как театр, выстроенный из белого мрамора в начале императорского периода.

Город разрушили готы под руководством Алариха в 395 г. н.э.

Исторические источники :

Ксенофонт. Лакедемонская полития;

Павсаний. Описание Эллады. III кн.;

Страбон. География. VIII кн.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова