СПАФАРИЙ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ (НИКОЛАЕ МИЛЕСКУ-СПЭТАРУ)

Ранние годы и карьера в Молдавии

Точная дата рождения не установлена. Известно, что он родился около 1636 г. Выходец из бояр.

Обучался в образовательных учреждениях Константинополя и Падуи. С 1653 г. – на службе. Исполнял разные должности у правителей Молдавии и Валахии. Как дипломат ездил в Константинополь, Стокгольм, Париж. Приверженец сближения России и Молдавии.

С 1659 г. – спэтар в Молдавии, позднее – в Валахии. С 1660 г. – капукехейя господаря Валахии при Османской Порте.

В середине 1660-х гг. ездил в Берлин и Штеттин, чтобы встретиться с господарем Молдавии Георгием Стефаном. Как представитель в 1666 г. отправился в Стокгольм, где говорил с послом Франции, на следующий год – в Париж к Людовику XIV.

Участник заговора против Ильяша Александру. С его провалом уехал в Валахию к Григорию Гика, который сделал его своим резидентом в столице Османов, затем – к курфюрсту Бранденбурга Фридриху Вильгельму.

Русская служба

В 1671 г. С. по поручению Досифея II отбыл в Москву. Приближенный Алексея Михайловича боярин А. Матвеев предложил С. обосноваться в России и поступить на службу в Посольский приказ.

В 1675 г. С. встал во главе миссии в Пекин. Добирался до Китая через огромные просторы Сибири и Забайкалья. Составил описание части течения р. Оби, ее притоков и Ангары. Подробно описал Байкал, о-в Ольхон, р. Амур, определил географическую широту части пунктов.

В Китае С. изучал страну и язык, познакомился с Фердинандом Вербистом. По итогам путешествия составил три труда с описанием тех местностей, где бывал, маршрута путешествия до далекого Китая.

Вернувшись в Москву, С. стал участником переговоров России, Молдавии и Валахии. В 1674 г. – посредник в молдавско-русских переговорах. Предмет переговоров – освобождение княжества от османской зависимости. Многое сделал для организации миссии Ф.А. Головина в Китай. Участник Азовского похода 1695 г.

Умер в 1708 г. в Москве. В истории он остался как русский дипломат молдавского происхождения, путешественник, географ, написавший ряд работ по истории и богословию.

Семья

Внук – спэтар Юрий Милеску. Правнук получил новую фамилию – Мечников. Правнук Л.В. Спафарьев командовал маяками Финского залива, возглавлял Ревельский порт.