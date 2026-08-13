СОЮЗНОГО БЮРО РСДРП ДЕЛО

Расправа над группой старых социал-демократов, формально покинувших ряды РСДРП еще в начале 20-х гг. и осужденных на процессе 1931 г.

В 20-е гг. существовала нелегальная группа социал-демократов (меньшевиков), некоторые из которых занимали видное положение в советских хозяйственных органах. Так, В. Громан был членом коллегии Госплана . В оппозиционных беседах участвовал видный идеолог меньшевиков Н. Суханов. По версии следствия меньшевики контактировали с «Промпартией» и «Трудовой крестьянской партией». Меньшевики критиковали высокие темпы индустриализации . Обсуждались возможные действия интеллигенции в случае народного восстания против И. Сталина. Коммунисты опасались, что в условиях острого социального кризиса интеллигенция может начать создание оппозиционных партий. Первоначально показания арестованных подтверждали лишь, что они действительно участвовали в оппозиционных консультациях в узком кругу. Но под давлением следователей ОГПУ часть бывших меньшевиков «признались» в том, что они создали филиал меньшевистской партии, существовавшей в эмиграции, связались с иностранными державами и занялись «вредительством». Те меньшевики, которые согласились принять версию следователей, были осуждены на публичном процессе 01-09 марта 1931 г., остальные — в закрытом порядке. Почти все меньшевики были затем уничтожены в ходе Большого террора.

Исторические источники:

Меньшевистский процесс 1931 года. Сборник документов в двух книгах. Кн.2. М., 1999.

Автор статьи: Шубин А.В.