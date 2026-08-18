СОЮЗНИКИ РИМСКИЕ

СОЮЗНИКИ РИМСКИЕ (лат. Socii) - общины древней Италии, находившиеся в союзных отношениях с Римом и являвшиеся частью римско-италийской федерации.

Вплоть до Латинской войны общины Латинского союза находилась в формально равноправном союзе (foedus aequum) с Римом, основанном на Кассиевом договоре (493 г. до н. э.). После 338 г. до н. э. в связи с роспуском Латинского союза общины Лация заключили с Римом отдельные союзные договоры. В дальнейшем такая практика была распространена на все общины Италии, которые подчинились Риму в IV-III вв. до н. э. Формально союзники были независимыми государствами, заключавшими с Римом договор (foedus), условия которого были различными для разных союзных городов и зависели от того, добровольно ли они присоединялись к римско-италийской федерации или вступали в нее в результате завоевания.

Ко временам Пунических войн известно более чем о 150 отдельных союзных договорах между Римом и союзными общинами. Кроме того, в этот период у римлян появляются первые союзники за пределами Италии (например, Массалия), отношения с которыми, в общем и целом строились по тем же принципам. Обязанностью союзников было выставлять определенные воинские контингенты (cohors sociorum), которые участвовали в войнах, которые вел Рим, наряду с легионами, набиравшимися из граждан. Применительно к 225 г. до н. э. мы располагаем цифрами союзных контингентов, выставлявшихся отдельными общинами в случае необходимости (Polyb., II, 24). В награду за снаряжение воинских контингентов в римскую армию союзники имели право на часть добычи, а также на получение земельных наделов в колониях, выводившихся в Италии, наряду с римскими гражданами. Именно по этой причине попытка Ганнибала разрушить единство римско-италийской федерации разбилась о лояльность большинства союзников Риму.

Однако, во II в. до н. э. отношения Рима с союзниками стали меняться, что было связано с прекращением колонизации и закрытием доступа в гражданский коллектив, среди которого распределялись доходы от провинций. В 91 г. до н. э. недовольство союзников вылилось в Союзническую войну, в ходе которой римляне по закону Юлия, принятому в 90 г. до н. э., вынуждены были распространить права римского гражданства на большую часть италийских союзников. В эпоху поздней республики и империи оставались также некоторые союзные общины и царства за пределами Италии, которые находились в привилегированном положении по отношению к провинциям. Однако постепенно провинциальная администрация была распространена и на них.

Автор статьи: А.В. Васильев