СОЮЗНИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Сою́зническая войнá ( греч. Συμμαχικὸς πόλεμος) — вой­на в Древней Греции, ведшаяся в 357–355 до н. э. между членами Второго Афинского морского союза. Ряд полисов, входивших в союз (Хиос, Родос, Византий, Кос и др.), недовольные властными амбициями Афин — гегемона этого военно-политического объединения, — объявили о своем выходе из него. Афины попытались силой удержать в составе союза отпавшие государства, но успеха не имели: по условиям мирного договора, завершившего вой­ну, они вынужденно признали независимость отделившихся союзников. В результате число полисов — членов Второго Афинского морского союза — уменьшилось примерно на треть и союз, будучи сильно ослаблен, утратил свое прежнее значение одного из ведущих политических игроков греческого мира.

Лит. : Cargill J. The Second Athenian League: Empire or Free Alliance? Berkeley, 1981. И. Е. Суриков.