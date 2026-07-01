"СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ"

Советская и российская государственная студия мультипликационных фильмов. Создана 10 июня 1936 года.

История создания «Союзмультфильма» начинается еще в 1934 году, когда была основана Экспериментальная мультипликационная мастерская под руководством В.Ф. Смирнова, в которой работали первые в Советском Союзе профессионалы-мультипликаторы. На протяжении 1934 – 1936 годов происходил процесс объединения мастерской с другими организациями, в результате чего в 1936 году из слияния «Межрабпомфильма» и «Московской студии» возник «Союздетфильм», переименованный в 1937 году в «Союзмультфильм».

Изначально «Союзмультфильм» разместили в помещениях двух закрытых храмов – в храме Спаса Преображения на Арбате шло производство кукольных мультфильмов, в церкви святого Николая Чудотворца на Долгоруковской улице находилась студия рисованных картин. В студии работали такие мастера, как И. Иванов-Вано , О. Ходатаева, В. и З. Брумберг, В. Сутеев , А. Иванов и др.

В 1936 году был выпущен первый черно-белый мультфильм – «В Африке жарко», с 1937 года студия выпускает преимущественно короткометражные цветные фильмы о животных в «диснеевской» манере. С 1938 года вводится цеховой процесс прорисовки и метод ротоскопирования («эклер») – съемки актеров с последующей покадровой прорисовкой. В 1940 году при студии были организованы 4-месячные курсы художников-мультипликаторов – это позволило пополнить штат молодыми специалистами. В 1939 – 1941 годах «Союзмультфильм» выпускает получившие широкую известность мультфильмы «Бармалей», «Мойдодыр», «Дядя Степа», «Муха-Цокотуха» и др.

В 1941 году студия была частично эвакуирована в Самарканд и фактически оказалась разделенной на два отделения – московское и самаркандское. Многие сотрудники «Союзмультфильма» ушли на фронт, участвовали в создании агитационных плакатов. В 1943 году студия вернулась в Москву. В военное время работа над фильмами шла медленно, однако в эти годы увидели свет такие мультфильмы, как «Краденое солнце» И. Иванова-Вано, «Сказка о царе Салтане» сестер Брумберг, «Телефон» М. Цехановского . В 1945 году вышел мультфильм «Пропавшая грамота» по «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя .

Послевоенная идеологическая кампания по «борьбе с диснеевщиной» определила формирование собственного канона советского мультфильма. В эти годы выходят такие работы, как «Конек-Горбунок», «Серая Шейка», «Цветик-семицветик», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снегурочка». В 1947 году на кинофестивале в Венеции студия получила первую награду – бронзовую медаль за мультфильм М. Пащенко «Песенка радости».

С середины 1950-х годов аниматоры студии обращаются к иным, более условным формам, развивается сатирический жанр. Среди наиболее известных работ этого времени – «Снежная королева» Л.Атаманова, «Необыкновенный матч» М.Пащенко и Б.Дежкина, «Кошкин дом» Л.Амальрика. С 1953 года начинается производство кукольных фильмов.

С начала 1960-х годов наряду с детскими мультфильмами развивается жанр мультфильма сатирического. В эти годы создается множество ярких работ – «Дюймовочка» Л.Амальрика, «Чиполлино» Б. Дежкина , «Вовка в Тридевятом царстве» Б. Степанцева, «Рикки-Тикки-Тави» А.Снежко-Блоцкой, «Каникулы Бонифация» и «Фильм, фильм, фильм!» Ф. Хитрука . В 1960-х возникают всеми любимые мультфильмы «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух» и другие.

В 1970-1980-х годах «Союзмультфильм» становится крупнейшей анимационной студией Европы. К концу 1980-х на ней работает более 500 человек, студия завоевывает более 150 наград различных фестивалей на родине и за границей. В эти годы выходит сборник «Веселая карусель», организованный группой мультипликаторов и давший возможность дебютировать молодым режиссерам студии. Многие режиссеры разрабатывают собственные жанровые направления – музыкальный фильм (И.Ковалевская), фильмы-притчи (Ф. Хитрук), спортивные фильмы и фильмы-концерты (Б. Дежкин), национально-фольклорные мультфильмы (И.Иванов-Вано) и т.д. Технологические новшества вводит Ю. Норштейн , чьи фильмы «Ежик в тумане», «Сказка сказок» получили мировое признание. К началу 1980-х годов известность приобретают Э. Назаров («Жил-был пес») и Г.Бардин («Конфликт», «Брэк!»).

В годы перестройки реорганизуется и работа «Союзмульфильма». В 1988 году на студии создается пять творческих объединений: «Поиск» (А. Хржановский), «Комикс» (В. Тарасов), «Традиция» (А. Петров), «Детский фильм» ( В. Котеночкин ), «Объемно-кукольные фильмы» (В. Курчевский). В 1990 году возвращается деление студии на отделы кукольных и рисованных фильмов. В эти годы «Союзмультфильм» переживает кризис. В 1990-х он существовал как производственная база для других студий. После принятия в 1993 году закона о закреплении прав киностудий на использование снятых ими фильмов студия становится объектом внимания криминалитета.

В 1999 году «Союзмультфильм» был акционирован. С 2004 года происходит техническое переоснащение студии. С 2011 года проводится реорганизация и модернизация студии, возрождается производство приостановленных мультипликационных проектов.