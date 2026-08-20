СОЮЗ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ МАКСИМАЛИСТОВ

Сою́з социали́стов-революционéров максимали́стов (ССРМ, максималисты) — российская народническая политическая партия начала ХХ в. Выделилась из партии социалистов-революционеров в 1906 как более радикальная, стремящаяся к немедленному переходу к социализму. Учредительная конференция прошла в Або 10–24 октября [23 октября — 6 ноября] 1906. Лидерами были М. И. Соколов, В. В. Мазурин, Г. А. Нестроев, Г. А. Ривкин и др. ССРМ осуществлял террористическую деятельность и экспроприации. 12[25] августа совершили покушение на П. А. Столыпина , при котором погибло более 30 человек. К 1912 ССРМ был разгромлен властями. С началом Российской революции 1917 деятельность ССРМ возродилась. Его члены приняли участие в работе Советов, Второго съезда рабочих и солдатских депутатов , последующих съездов, во Всероссийском центральном исполнительном комитете . Максималисты участвовали в Октябрьском перевороте 1917 , входили в военно-революционные комитеты , имели свои вооруженные отряды. ССРМ выступал за создание «Трудовой Республики» как федерации автономных Советов, где земля принадлежит крестьянским общинам, а предприятия — коллективам работников. В апреле 1918 г. III Всероссийская конференция ССРМ утвердила «Проект основ Конституции Трудовой Республики», максималисты пытались внести его элементы в Конституцию РСФСР 1918 . ССРМ осудил Брестский мир 1918 . Выступал за скорейшие темпы обобществления экономики. С весны 1918 максималисты подвергались репрессиям на местах. 17–19 мая произошли вооруженные столкновения между максималистами и большевиками в Самаре. Из ССРМ в 1919 выделился «Союз максималистов», члены которого в 1920 вступили в РКП(б). В 1922 ССРМ объединился с левыми эсерами, но в дальнейшем его организации в подполье действовали самостоятельно и постепенно ликвидировались властями. В эмиграции в 1920-е действовала Заграничная делегация левых эсеров и ССРМ, взгляды которой были близки к анархизму . Она издавала журнал «Знамя борьбы».

Ист .: Союз эсеров-максималистов. 1906–1924: Документы, публицистика. М., 2002.

Лит .: Политические партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. М., 1996; Павлов Д. Б. Эсеры-максималисты в первой русской революции. М., 1989. А. В. Шубин.