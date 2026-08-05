СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА

Правомонархическая черносотенная организация, существовавшая в 1905-1917 гг.

Начальный этап существования организации

Инициаторами создания Союза русского народа были игумен Воскресенского миссионерского монастыря под Санкт-Петербургом Арсений (Алексеев), художник А.А. Майков и детский врач А. И. Дубровин. В ноябре 1905 г. был учрежден Главный совет организации. А.И. Дубровин стал председателем Союза, а А.А. Майков его заместителем.

Первой публичной акцией Союза стал митинг 21 ноября 1905 г. в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге, где, по оценке участника события П.А. Крушевана, собралось 20 тыс. человек. На митинге выступили А.И. Дубровин, П.Ф. Булацель, В.М. Пуришкевич, писатель М.И. Волконский, публицист Н.А. Энгельгардт и другие известные монархисты.

Одной из основных задач на начальном этапе деятельности Союза была организация местных отделов. Благодаря усилиям члена Союза A.И. Тришатного было открыто около 60 отделов по всей стране, в том числе в Москве, Ярославле, Новгороде Великом, Одессе.

Большое внимание уделялось также агитационно-пропагандистской деятельности: печатались воззвания, обращения, листовки. Учредители Союза называли одной из главных задач оказание поддержки императору Николаю II в борьбе с революционным движением. Руководители и активисты Союза постоянно направляли на имя царя всеподданнейшие адреса, телеграммы, обращения и челобитные. В декабре 1905 г. состоялся Высочайший прием депутации Союза Николаем II. Это способствовало росту численности сторонников Союза и укрепления его позиций в обществе. К осени 1906 г. произошло окончательное становление Союза русского народа как ведущей правомонархической организации.

Идеология Союза русского народа

В августе 1906 г. был официально утвержден устав Союза. Целью организации было объявлено «развитие национального русского самосознания и прочное объединение русских людей всех сословий и состояний для общей работы на пользу дорогого нашего отечества – России единой и неделимой». Членами Союза могли быть «только природные русские люди обоего пола, всех сословий и состояний, преданные целям Союза». В отношении лиц нерусского происхождения устав предполагал особый способ приема – единогласное постановление соединенного собрания членов Совета и членов-учредителей. Евреи, даже принявшие христианство, в Союз категорически не допускались.

Устав определял, что благо России состоит «в незыблемом сохранении православия, русского неограниченного самодержавия и народности». В уставе особо отмечалось, что члены организации вовсе не являются сторонниками прежнего порядка, когда «бюрократический строй заслонил светлую личность Царя от народа и присвоил себе часть прав, составляющих исконную принадлежность русской самодержавной власти». Вместе с тем Союз подчеркивал, что изменения не должны быть направлены к ограничению власти монарха, а Государственная дума в России должна быть органом для «непосредственной связи между державною волею Царя и правосознанием народа». Особо отмечалось, что Государственная дума «должна быть национально-русской».

Высшим органом Союза являлось собрание членов-учредителей и Главного совета, которое избирало на 3 года членов Главного совета, ведавшего всеми делами Союза и состоявшего из 12 членов и 18 кандидатов. Совет избирал уже из своей среды председателя, двух его заместителей и секретаря, а также казначея и делопроизводителя из числа членов Союза. Официальным печатным органом Союза была газета «Русское знамя», первый номер которой вышел в ноябре 1905 г.

Раскол и дальнейшая судьба Союза

В 1907 г. среди руководителей организации начались противоречия. Заместитель председателя Союза В. М. Пуришкевич стал проявлять все бо́льшую самостоятельность, оттесняя А. И. Дубровина на второй план. На очередном съезде Союза русского народа, проведённом в июле 1907 г., по инициативе сторонников председателя Союза А.И. Дубровина было принято постановление, предписывающее не считать действительными документы, не прошедшие одобрение председателя. Постановление было направлено на пресечение деятельности Пуришкевича и его сторонников, не согласовывавших свои действия с Дубровиным. На съезде Союза в феврале 1908 г. в Петербурге противники Дубровина обратились с жалобой к члену Главного совета Союза графу А.И. Коновницыну, указывая на «диктаторское поведение» председателя Союза. Дубровин потребовал исключения оппозиционеров из Союза. Пуришкевич тем временем, объединившись с исключенными и покинувшими Союз русского народа участниками, в ноябре 1908 г. создает новую организацию под названием «Русский народный союз имени Михаила Архангела».

С 1909 по 1912 гг. сторонники и противники А.И. Дубровина проводили многочисленные собрания, обменивались противоречивыми заявлениями. В итоге Союз русского народа окончательно раскололся. В августе 1912 г. был зарегистрирован устав «Всероссийского дубровинского союза русского народа», а в ноябре 1912 власть в Главном совете Союза русского народа перешла к Н.Е. Маркову. Также от центра откололся ряд региональных отделений, заявивших о своей самостоятельности. Союз русского народа превратился в конгломерат враждовавших друг с другом организаций. Попытки воссоединения Союза, предпринимавшиеся в течение следующих нескольких лет, успехом не увенчались. После февральской революции 1917 г. все монархические организации были запрещены. Союз русского народа окончательно прекратил свое существование.