СОЮЗ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК

создан после Февр. революции 1917 в Петрограде по решению 1-го общеказачьего съезда [23–29.3(5–11.4).1917]. Объединял все казачьи войска. Деятельностью Союза руководил его совет (первоначально – Врем. совет), полнота власти принадлежала съезду союза. Совет Союза издавал газ. «Вестник Союза Казачьих Войск» (позднее – «Вольность казачья»). Активно участвовал в политич. жизни Петрограда, выступил за участие России в 1-й мировой войне до победного конца, в поддержку курса Врем. правительства, за созыв Учредит. Собрания, объединение казаков «для выяснения их общих интересов и проведения необходимых реформ». Провёл в июне 1917 2-й общеказачий съезд, утвердивший Устав Совета Союза. В ходе выступления ген. от инф. Л.Г. Корнилова занял позицию нейтралитета, однако до этого выступления и после него поддерживал ген. от инф. Л. Г. Корнилова. Выступал в поддержку атамана Донского казачьего войска ген. от кав. А. М. Каледина. После Окт. революции 1917 влияние совета Союза упало, в нач. дек. 1917 совет и типография издававшейся им газеты были разгромлены большевиками. Председатели совета Союза: депутат Гос. думы А. П. Савватеев (с марта/апр.), войсковой старшина (с сент. 1917 – полк.) А. И. Дутов (с июня), есаул А. И. Аникеев (с окт.).