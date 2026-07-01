СОЙМОНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

Биография и государственная служба

Проходил обучение в Горном училище. После его окончания в 1790 г. проходил службу в горном батальоне в Нерчинске. Уехал за границу для продолжения обучения, учился горнозаводскому делу в немецких землях. После возвращения на родину, получил чин обер-гиттенфервальтера и назначение на Барнаульский завод. Его дядя Михаил Федорович Соймонов с 1796 г. вновь стал президентом Берг-коллегии и вызвал племянника для продолжения службы в столице. Владимир Юрьевич к тому же получил чин обер-бергмейстера. В 1798 г. последовала его командировка в Верхотурье, где Соймонову посчастливилось отыскать месторождение медных руд. В этом же году при осмотре Тамбовской и Костромской губерниях ему удалось найти залежи железной и квасцовой руды. В 1800 г. император Павел I назначил его на пост вице-президента Берг-коллегии. После воцарения Александра I некоторое время служил в министерстве финансов, но затем вошел в Кабинет Его Величества. В 1804 г. в России была введена должность берг-инспектора, в Москве им стал Владимир Юрьевич. Одновременно последовало назначение в Правительствующий Сенат в 7-ой межевой департамент. В нем он служил до 1822 г., когда его направили в Казань для приведения в порядок дел в губернии. В следующем году по указу императора Александра I в Екатеринбурге была учреждена горная комиссия во главе с Соймоновым для упорядочения дел на уральских золотых приисках. Владимир Юрьевич с энтузиазмом взялся за любимое дело, произвел не только инспекцию существовавших приисков, но и разослал немало рудоискательных партий с целью обнаружения новых месторождений. Кипучая деятельность Соймонова принесла много полезного, значительно увеличилась добыча золота, также им был составлен проект по глубокому реформированию состоянию дел на Урале. Однако некоторые чиновники не одобрили его, в частности директор департамента Горных дел Е. И. Мечников выступал резко против подобных преобразований. В 1824 г. император Александра I совершил большую поездку по Уралу: побывал на Нижнеисетском заводе в Екатеринбурге, спустился в Березовские шахты, лично трудился на Мариинском прииске. Соймонов добился аудиенции у государя в Санкт-Петербурге и попытался убедить государя в проведении преобразований. К сожалению, многие положения проекта Соймонова были реализованы уже после его смерти, в годы правления Николая I . В апреле 1825 г. Владимир Юрьевич из-за стремительно ухудшающегося состояния здоровья подал в отставку и вскоре скончался. Его имя было увековечено в Челябинской области, где Кыштымские золотые прииски стали называться Соймоновскими, а также появилась Соймоновская золотая долина.