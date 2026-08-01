СОЙМОНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Биография, научная деятельность и государственная карьера

Родился в семье Федоровича Иванович Соймонова, крупного государственного деятеля, связанного с флотом и картографией. С 1738 г. обучался математике, грамоте и другим предметам при Академии наук. Затем поступил в артиллерийскую школу г. Москвы, в которой учился до 1749 г. После этого проходил службу в Сибири, принимал участие в различных гидрографических и картографических работах вместе со своим отцом. Кроме исследовательской работы, занимался обустройством края для поселенцев. Указом от 9 декабря 1753 г. Сенат утвердил проект сибирского губернатора В.А. Метляева о возобновлении Камчатской экспедиции под его руководством, получившей название Нерчинской секретной экспедиции. Михаил Федорович себя ярко проявил в ходе экспедиции, провел гидрографическую съемку р. Шилка. С 1764 г. привлечен для службы в Сенат в качестве обер-прокурора. С 1771 по 1780 г. занимал пост президента Берг-коллегии. Уже через год после своего назначения Михаил Федорович лично прибыл в Петрозаводск вместе с группой лучших офицеров для восстановления работ на Олонецких горных заводах . Перед этим на заводах произошло серьезное выступление приписных рабочих. В 1774 г. первые две доменные плечи нового Александровского чугунолитейного завода начали свою работу. Столь энергичные меры предпринимались из-за событий русско-турецкой войны. Соймонов помимо производства занимался вопросами высшего образования. Благодаря его усилиям уже в 1773 г. Екатериной II утвердила план создания Горного училища для подготовки горных офицеров, ставшего первым высшим техническим учреждением в Российской империи. При училище была создана серьезная материальная база: лаборатории, библиотека, типография. В 1776 и 1777 г. совершил несколько продолжительных зарубежных поездок. Не оставлял без внимания сибирский край, при нем активно разрабатывались свинцово-серебряные месторождения в Нерчинске. Также шли разведывательные работы, организовывались «рудоискательные» партии. После восшествия на престол Павла I вошел в состав Совета при Высочайшем дворе, который собирался нерегулярно в отличие от времен матери императора. В 1799 г. император пожаловал Соймонова за его заслуги перед Отечеством высшей наградой Российской империи - орденом Св. Андрея Первозванного. После дворцового переворота и гибели императора, Соймонов вышел в отставку и переехал в Москву. Часто гостил в родном имении в селе Волосове, где и скончался.