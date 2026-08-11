СОЙМОНОВ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Кто такой Соймонов?

О ранних годах жизни Леонтия Яковлевича сведений не сохранилось. Неизвестны время и место его рождения.

Первые сведения о С. относятся к 1705 г., когда он принимал участие в подавления бунта в Астрахани. В 1706 – 1712 гг. он фигурирует в «Боярских списках», где упоминается в чине «из начальных людей».

С. принимал участие в Северной войне и Персидском походе русской армии. По окончании похода у р. Сулак была заложена крепость Св. Креста, командиром которой стал подполковник С. Крепость служила форпостом и оборонительным сооружением. По окончании сооружения форпоста С. стал ее комендантом.

Военная и государственная служба

В 1729 г. полковник С. получил назначение в состав Низового корпуса, который выполнял экспедиционные функции на западном побережье Каспийского моря.

В ноябре – декабре 1731 г. исполнял должность коменданта Кронштадта, но по состоянию здоровья ушел в годичный отпуск. С апреля 1733 г. – член комиссии по рассмотрению счетов казны с поставщиком.

С июля 1736 г. – вице-губернатор Астрахани; занимался калмыцким вопросом; повышен до генерал-майора. В этом же году назначен Астраханским губернатором. Заботился о калмыках, предлагал привлечь их на военную службу.

В 1737 г. С. оставил свой пост и отправился как дипломат к хану калмыцкой орды Дондуку. Внес значительный вклад в присоединение калмыцких земель к России. Стараниями С. калмыки признали себя подданными России и направили для службы в русской армии 10 тыс. калмыков.

Новые земли

С января 1737 г. руководил Башкирской комиссией и командовал войсками для подавления восстаний, базируясь в г. Мензелинске Уфимской провинции; был в чине генерала.

Среди прочих уговорил В.Н. Татищева основать Ставрополь (1738), который подчинялся Оренбургскому губернатору, а калмыков объединить в Ставропольское калмыцкое казачье Войско. Начал перепись населения.

С марта 1740 г. – вице-губернатор Казани; генерал-лейтенант. В 1741 г. назначен управлять Оренбургской комиссией, но по пути к месту службы последовал иной приказ – направиться в распоряжение Сената.

По инициативе С. и П.И. Рычкова был осуществлен поход от Орска до Сыр-Дарьи, результатом которого стала карта тракта от Оренбурга г. Хивы.

Данные о С. обрываются после 1743 г.

Семья

Супруга – Пелагея Андреевна Чаплина. Дочь – Аграфена.