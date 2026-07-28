СОЙМОНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Биография и государственная служба

Происходил из поместного дворянского рода Соймоновых, его отец Иван Афанасьевич был стольником при царском дворе. С 1708 по 1711 г. учился в математико-навигацкой школе в Москве. После обучения в России его направили вместе с другими дворянскими детьми в Голландию. Проявил себя, выучив иностранные языки, и овладев навыками морского дела. В 1715 г. вернулся в Россию, и после успешно выдержанного экзамена, начал службу на парусном линейном корабле Балтийского флота «Ингерманланд». В 1719 г. по приказу Петра I под руководством К. Вердена была снаряжена экспедиция для изучения подробной географии Каспийского море. Формальной целью стало развитие торговых контактов со Средней Азией. Результатом экспедиции стала подробная карта западного и южного берега Каспийского моря. Вскоре состоялся Персидский поход во главе с императором Петром I. В 1727 г. Соймонов был переведен для службы на Балтийском флоте. В 1732 г. получил чин обер-штер-кригс-комиссара флота, что соответствовало IV классу в Табеле о рангах. Принимал участие в войне за польское наследство 1733-1735 годов и отличился при осаде Данцига, во время которой успешно действовала русская эскадра, полностью заблокировавшая снабжение города с моря. После капитуляции гарнизона города, вернулся в Санкт-Петербург и получил назначение в Адмиралтейств-коллегию, через два года стал прокурором и занимался расследованием различных злоупотреблений в морском ведомстве. В 1738 г. поступил на службу обер-прокурором Правительствующего Сената, получил чин генерал-майора, но вскоре вернулся на прежнее место службы в Адмиралтейств-коллегию на должность вице-президента. Во время работы следственной комиссии по делу кабинет-министра А. П. Волынского, Федор Иванович также был привлечен к ответственности. Соймонова лишили всех чинов и наград, подвергли телесному наказанию и сослали на каторгу в Охотск. После дворцового переворота и прихода на императорский трон Елизаветы Петровны, возвращен из ссылки. 17 марта 1742 г. по указу императрицы ему вернули шпагу, но никаких постов занять Соймонову не предложили. Лишь в 1753 г. сибирский губернатор В.А. Метляев ходатайствую перед Сенатом о возобновлении Камчатской экспедиции , просил привлечь Федоровича Ивановича. Указом от 9 декабря Сенат утвердил проект губернатора о возобновлении Камчатской экспедиции под его руководством, получившей название Нерчинской секретной экспедиции, проводившейся с 1753 по 1765 г. По распоряжению губернатора в Нерчинке и Иркутске были открыты навигацкие школы, в устроении которых большое участие принимал Соймонов, преподававший в течение двух лет в Нерчинске. После начала Семилетней войны, Метляева вызвали в действующий флот, а Федор Иванович занял пост губернатора. Новый губернатор продолжил прежние начинания и немало сделал для развития образования и становления морского дела в крае. После восшествия на престол Екатерины II подал прошения об отставке, которое было удовлетворено. 14 марта 1763 г. Соймонов прибыл в Москву, прослужил в сенаторской конторе еще три года и после этого поселился в своем имении в селе Волосове под Серпуховым. Погребен за оградой Высоцкого монастыря.