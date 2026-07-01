КОНФЛИКТ

КОНФЛИКТ - социальный тип взаимодействия социального, противоборство сторон, обусловленное противоречием интересов, ценностей и целей.

В чис­ло дис­цип­лин, из­учаю­щих конфликт, вхо­дят фи­ло­со­фия, со­цио­ло­гия, со­ци­аль­ная ан­тро­по­ло­гия, пси­хо­ло­гия (см. Аг­рес­сия), по­ли­то­ло­гия, пе­да­го­ги­ка , пра­во­ве­де­ние, во­ен­ная и ис­то­рическая нау­ки, это­ло­гия и др. Со второй половины XX века фор­ми­ру­ет­ся меж­дис­цип­ли­нар­ная об­ласть ис­сле­до­ва­ния конфликта - кон­флик­то­ло­гия.

Струк­ту­ра конфликтов вклю­ча­ет в се­бя фак­то­ры и при­чи­ны воз­ник­но­ве­ния субъ­ек­тов, объ­ек­ты и пред­ме­ты про­ти­во­бор­ст­ва, ди­на­ми­ка конфликта - ста­дии и эта­пы конф­ли­кт­но­го про­цес­са, ме­ха­низ­мы про­ти­во­бор­ст­ва оп­по­нен­тов, реа­ли­зую­щие­ся по­сред­ст­вом из­бран­ных сто­ро­на­ми стра­те­гий и так­тик, мо­де­лей конф­ли­кт­но­го по­ве­де­ния, а так­же «об­ра­зов конф­лик­та» в вос­прия­тии лю­дей. Субъ­ек­та­ми конфликта мо­гут вы­сту­пать отдельные лю­ди, по­ли­тические, эт­нические, ре­лигиозные и другие со­ци­аль­ные груп­пы, ор­га­ни­за­ции, го­су­дар­ст­ва и коа­ли­ции го­су­дарств. Конфликты ин­те­ре­сов мо­гут воз­ни­кать как в фор­ме борь­бы за де­фи­цит­ные ре­сур­сы (власть, соб­ст­вен­ность, ста­тус), так и в ви­де кон­фрон­та­ции цен­но­ст­ных ори­ен­та­ций (идео­ло­гических убеж­де­ний, нравственных норм) со­ци­аль­ных субъ­ек­тов. Конфликты раз­ли­ча­ют­ся по ха­рак­те­ру, уров­ню и мас­шта­бам, сфе­ре воз­ник­но­ве­ния, спо­со­бам раз­ре­ше­ния, ост­ро­те, ре­зуль­та­там и ря­ду др. па­ра­мет­ров.

В об­ще­тео­ре­тическом пла­не наи­бо­лее час­то вы­де­ля­ют сле­дую­щие ти­пы конфликтов: 1) ан­та­го­ни­сти­че­ские (не под­ле­жа­щие мир­но­му раз­ре­ше­нию на пу­тях дос­ти­же­ния со­гла­ше­ния ме­ж­ду субъ­ек­та­ми конфликтов) и до­пу­скаю­щие воз­мож­ность ком­про­мис­сно­го уре­гу­ли­ро­ва­ния; 2) ес­те­ст­вен­ные (воз­ни­каю­щие са­ми со­бой в ре­зуль­та­те на­рас­та­ния не­со­от­вет­ст­вия в от­но­ше­ни­ях субъ­ек­тов) и ис­кус­ст­вен­ные (соз­да­вае­мые субъ­ек­та­ми для реа­ли­за­ции оп­ре­делён­ных це­лей); 3) яв­ные (про­яв­ляю­щие­ся от­кры­то и осоз­на­вае­мые в ка­че­ст­ве та­ко­вых) и ла­тент­ные (не про­яв­ляю­щие­ся от­кры­то, не осоз­на­вае­мые кон­флик­тую­щи­ми сто­ро­на­ми); 4) ре­аль­ные, по­тен­ци­аль­ные и мни­мые; 5) функ­цио­наль­ные (спо­соб­ст­вую­щие раз­ви­тию со­ци­аль­ной сис­те­мы, вы­сту­паю­щие в ка­че­ст­ве ме­ха­низ­ма её са­мо­ре­гу­ли­ро­ва­ния и вос­про­из­вод­ст­ва) и дис­функ­цио­наль­ные (при­во­дя­щие к раз­ру­ше­нию или на­ру­ше­нию ста­биль­но­сти со­ци­аль­ной сис­те­мы); 6) ин­сти­ту­цио­на­ли­зи­ро­ван­ные (ре­гу­ли­руе­мые при­ня­ты­ми в дан­ной со­ци­аль­ной сис­те­ме нор­ма­ми и цен­но­стя­ми) и не­ин­сти­ту­цио­на­ли­зи­ро­ван­ные.

По ха­рак­те­ру и мас­шта­бам про­яв­ле­ния конфликтов под­раз­де­ля­ют­ся на: 1) ме­ж­ду­на­род­ные и внут­ри­го­су­дар­ст­вен­ные; 2) меж­клас­со­вые, меж­груп­по­вые, меж­лич­но­ст­ные. В ка­че­ст­ве осо­бых групп не­ред­ко вы­де­ля­ют ра­со­вые, национальные и эт­нические конфликты, яв­ляю­щие­ся ре­зуль­та­том обо­ст­ре­ния про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми различных рас, на­ций и эт­но­сов вслед­ст­вие их со­ци­аль­но-по­ли­тического не­ра­вен­ст­ва ли­бо ущем­ле­ния прав, а так­же ре­лигиозные кон­флик­ты. Ор­га­ни­зо­ван­ная борь­ба с ис­поль­зо­ва­ни­ем во­енных средств ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми, коа­ли­ция­ми го­су­дарств , со­ци­аль­ны­ми, по­ли­тическими, эт­ническими, ре­лигиозными груп­па­ми обо­зна­ча­ет­ся по­ня­ти­ем воо­ру­жён­ный кон­фликт.

На про­тя­же­нии ис­то­рии фи­лосовской и об­щественной мыс­ли конфликтов и их по­след­ст­вия рас­смат­ри­ва­лись в свя­зи с про­бле­ма­ми вой­ны и ми­ра, со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти и без­за­ко­ния, на­си­лия и при­ми­ре­ния (не­об­хо­ди­мость мир­но­го раз­ре­ше­ния мас­со­вых воо­ру­жён­ных конфликтов, идеи то­ле­рант­но­сти и «веч­но­го ми­ра» ме­ж­ду на­ро­да­ми, раз­ви­вав­шие­ся в эпо­ху Про­све­ще­ния, и т. п.).

В XIX - первой половины XX веков изу­че­ние конфликов про­во­ди­лось в рам­ках отдельных на­учнух дис­ци­п­лин - пси­хо­ло­гии, со­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии, со­цио­ло­гии. Ис­сле­до­ва­ние конфликтов во второй половине XX века про­шло два основного эта­па.

Пер­вый этап (1950-1970-е годы) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся бур­ным раз­ви­ти­ем со­цио­ло­гии конфликта и кон­фрон­та­ци­ей ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми кон­флик­то­ло­ги­че­ской и струк­тур­но-функ­цио­наль­ной па­ра­дигм, ко­гда конфликт рас­смат­ри­вал­ся со­от­вет­ст­вен­но ли­бо как ге­не­ра­тор объ­ек­тив­ных со­ци­аль­ных из­ме­не­ний в об­ще­ст­ве, от­кры­ваю­щий пер­спек­ти­ву не ре­во­люц. пе­ре­во­ро­тов, а эво­лю­ци­он­ных ин­но­ва­ций (Р. Да­рен­дорф, Л. Ко­зер), ли­бо как со­ци­аль­ная ано­ма­лия, вы­сту­паю­щая при­чи­ной дес­та­би­ли­за­ции и дез­ор­га­ни­за­ции со­ци­аль­ной сис­те­мы (Т. Пар­сонс). Пер­вая шко­ла ори­ен­ти­ро­ва­ла на изу­че­ние ус­ло­вий воз­ник­но­ве­ния конфликтов, фак­то­ров, оп­ре­де­ляю­щих ост­ро­ту, ин­тен­сив­ность, ди­на­ми­ку и функ­ции конфликта (Р. Да­рен­дорф, Л. Ко­зер, К. Бо­ул­динг, И. Гал­тунг, Л. Крис­берг и др.), вто­рая - на изу­че­ние ме­ха­низ­мов и ме­то­дов со­хра­не­ния со­ци­аль­но­го по­ряд­ка и ста­биль­но­сти сис­те­мы (Т. Пар­сонс, Р.К. Мер­тон и др.).

Для вто­ро­го эта­па (1980-1990-е годы) цен­траль­ной ста­ла про­бле­ма­ти­ка пре­дот­вра­ще­ния эс­ка­ла­ции конфликтов и их кон­ст­рук­тив­но­го раз­ре­ше­ния (Д. Бер­тон, Ф. Дьюкс и др.). Бер­тон ус­мат­ри­вал фун­даментальную при­чи­ну со­ци­аль­ных конфликтов в не­воз­мож­но­сти для ин­ди­ви­дов и со­ци­аль­ных групп удов­ле­тво­рить свои ба­зо­вые по­треб­но­сти в рам­ках су­ще­ст­вую­щих со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов и норм. По­это­му раз­ре­ше­ние конфликта должно быть на­прав­ле­но пре­ж­де все­го на сис­тем­ные и ин­сти­ту­цио­наль­ные из­ме­не­ния, а не на кор­рек­ции груп­по­во­го по­ве­де­ния: пре­ду­пре­ж­де­ние конфликта долж­но осу­ще­ст­в­лять­ся на ос­но­ве уп­ре­ж­даю­ще­го ре­ше­ния со­ци­аль­ных про­блем, уже на ста­дии при­ня­тия управ­лен­че­ских ре­ше­ний.

Раз­ви­тие тео­ре­ти­ко-иг­ро­вых мо­де­лей конфликта (Р. Ау­манн, Т. Шел­линг и др.) уси­ли­ло вни­ма­ние ис­сле­до­ва­те­лей к прак­тическим про­бле­мам ра­цио­наль­но­го раз­ре­ше­ния конфликта и дос­ти­же­ния вза­им­но при­ем­ле­мо­го рав­но­ве­сия по­зи­ций. Так, ре­зуль­та­том при­ме­не­ния мо­де­ли «прин­ци­пи­аль­ных пе­ре­го­во­ров», раз­ра­бо­тан­ной американской Гар­вард­ской шко­лой (Р. Фи­шер, У. Юри), ста­ли ин­те­гра­тив­но-парт­нёр­ские ре­ше­ния, при­зна­вае­мые быв­ши­ми про­тив­ни­ка­ми.

Со­здан­ная в Рос­сии в 1990-х годов сеть специального экс­перт­но-кон­суль­та­ци­он­ных служб (меж­регио­наль­ное об­щественное дви­же­ние «Кон­флик­то­ло­ги­че­ский фо­рум» в Санкт-Пе­тер­бур­ге и др.) осу­ще­ст­в­ля­ет мо­ни­то­ринг за­ро­ж­де­ния и обо­ст­ре­ния различных кон­флик­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)