СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКИЙ КОНФЛИКТ

Политическая конфронтация и разрыв отношений между СССР и Югославией в 1948-1955 гг.

После Второй мировой войны одной из наиболее влиятельных коммунистических партий стала Компартия Югославии (КПЮ). Югославские коммунисты гордились тем, что страна была освобождена от фашизма под их руководством. Лидер югославских коммунистов И. Тито пользовался благосклонностью И. Сталина. Сталин даже намекал на то, что именно Тито может стать его преемником в мировом коммунистическом движении.

Югославские коммунисты претендовали на некоторую самостоятельность, на получение своей сферы влияния в коммунистическом лагере — прежде всего на Балканах. Югославские коммунисты вмешивались в дела коммунистов Албании, были вовлечены в поддержку греческих коммунистов, которые вели гражданскую войну в Греции 1946-1949 гг., строили планы создания Балканской федерации с участием Югославии, Албании и Болгарии. 2 августа 1947 г. Югославия и Болгария заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, не согласовав его с СССР. Это вызвало неудовольствие Сталина . 17 января 1948 г., не уведомив предварительно Сталина, болгарский лидер Г. Димитров, известный также как бывший лидер Коминтерна, выступил с идеей федерации стран Восточной Европы. Это означало складывание нового центра власти в Восточном блоке, который могли возглавить почти столь же авторитетные лидеры, как и сам Сталин. " Правда " открыто выступила против этой идеи. Г. Димитров подчинился Сталину, но Тито и югославское руководство продолжало проявлять относительную самостоятельность. Сталин потребовал беспрекословного подчинения от Тито, но он продолжал самостоятельные действия в Албании и на греческом направлении. 10 февраля 1948 г. на советско-болгарско-югославской встрече Сталин обвинил югославских коммунистов: «Вы вообще не советуетесь. Это у вас не ошибки, а принцип…» 1 марта на расширенном заседании Политбюро КПЮ Тито подверг политику Сталина в отношении Югославии. В дальнейшей переписке Сталина и В. Молотова с Тито отношения продолжали обостряться.

19-23 июня прошло совещание Коминформа (Коминформбюро) в Бухаресте, где по докладу А. Жданова была принята резолюция "О положении в КП Югославии", положившая начало открытому разрыву КПЮ и других коммунистических партий. В ней лидеры КПЮ обвинялись вотходе от марксизма-ленинизма, национализме, репрессивных методах действий и недружественности к СССР, а также говорилось: "Информбюро не сомневается, что в недрах компартии Югославии имеется достаточно здоровых элементов..." Пленум ЦК КПЮ поддержал Тито. Около десятой части коммунистов Югославии выступили за резолюцию Информбюро. Но надежда на то, что "здоровые элементы" смогут свергнуть Тито, не оправдались. Он сумел выстоять, опираясь на те самые механизмы авторитарной власти, которые создавались по образцу СССР. Все "информбюровцы" были исключены из партии, а 16312 из них арестованы. Оппозиция была разгромлена.

8 сентября 1948 г. в «Правде» была опубликована редакционная статья «Куда ведет национализм группы Тито в Югославии», где утверждалось, что «фракция Тито» вырождается в группу политических убийц». Эта тема в ноябре 1949 г. была развита в резолюции Коминформбюро «Компартия Югославии во власти шпионов и убийц».

В СССР говорилось о фашистском перевороте в Югославии. 28 сентября 1949 г. СССР разорвал советско-югославский договор 1946 г. о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. 25 октября 1949 г. из СССР был выслан югославский посол, а из Югославии отозван советский, отношения между государствами были полностью прекращены (хотя формально дипотношения сохранялись). В странах Восточной Европы развернулись массовые репрессии против “титоистов”, то есть сторонников примирения с Тито.

Чтобы доказать свою принадлежность к коммунистическому движению, в 1948-1949 г. югославское руководство еще производило преобразования сталинского типа (включая насильственную коллективизацию). Однако в 1949-1950 гг. начался поворот к самоуправленческим экспериментам. Режим отказался от тоталитарной перспективы и окончательно перешел к авторитаризму. Оказавшись в изоляции от Восточного блока, Югославия усилила поиски собственного пути к социализму.

Советско-югославские отношения были нормализованы после смерти Сталина. 6 июня 1953 г. СССР заявил о готовности вернуть посла в Югославию. 26 мая – 2 июня 1955 г. состоялся визит Н. Хрущева в Югославию, во время которого были урегулированы межгосударственные и отчасти межпартийные разногласия, подписана Белградская декларация двух государств. 1-23 июня 1956 г. состоялся визит И. Тито в Москву. На этой встрече была подписана Декларация об отношениях между КПСС и СКЮ. Однако Югославия не вернулась в «социалистическое содружество», и советско-югославские отношения время от времени охлаждались из-за самостоятельного политической и идеологической позиции югославских коммунистов.

Исторические источники:

Совещания Коминформа, 1947, 1948, 1949: Документы и материалы. М., 1998;

Советско-югославский конфликт в документах трех совещаний Комиинформа. Минск, 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.