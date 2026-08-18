СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СО­ГЛАШЕНИЯ

Совéтско-япóнские договóры и со­глашéния — ряд договоров и соглашений, заключенных между СССР и Японией в 1920–1950-е.

Конвенция об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией 1925 подписана 20 января в Пекине послом СССР в Китае Л. М. Караханом и посланником Японии в Китае Ёсидзава Кэнкити. Провозглашала курс на упрочение «добрососедских отношений и экономического сотрудничества», устанавливала дипломатические и консульские отношения между странами. Подтверждала силу Портсмутского мирного договора 1905, указывая, что все остальные «договоры, конвенции и соглашения», заключенные до 7 ноября 1917, будут пересмотрены. Фиксировала намерение и желание сторон «жить в мире и дружбе друг с другом, добросовестно уважать несомненное право каждого государства устраивать свою собственную жизнь в пределах своей юрисдикции по собственному желанию», воздерживаться от любых действий, угрожающих «порядку или безопасности» друг друга. СССР выразил готовность «предоставить японским подданным, компаниям и ассоциациям концессии на эксплуатацию минеральных, лесных и других богатств» на территории СССР. К конвенции прилагались протоколы «А» и «Б». Протокол «А» содержал обязательство сторон передать (вернуть) находящуюся на ее территории дипломатическую и консульскую собственность другой стороны, откладывал на будущее разрешение вопроса о долгах бывших российских правительств Японии и японским подданным, фиксировал обязательство Японии вывести вой­ска с Сев. Сахалина к 15 мая, а также включал заверение сторон, что между ними и третьими державами не существует никакого международного договора, направленного против другой стороны. Протокол «Б» излагал основания, на которых СССР соглашался передать природные ресурсы Сев. Сахалина в концессию японским компаниям. Обмен ратификационными грамотами осуществлен в Пекине 15 апреля.

Пакт о нейтралитете между СССР и Японией 1941 подписан в Москве 13 апреля наркомом иностранных дел В. М. Молотовым , министром иностранных дел Японии Мацуока Ёсукэ и послом Японии в СССР Татэкава Ёсицугу. Стороны обязались «поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность» другой стороны. В случае нападения на одну из сторон со стороны третьей державы другая сторона обязывалась соблюдать «нейтралитет в продолжение всего конфликта». Заключен на 5 лет с возможностью автоматического продления при условии, если ни одна из сторон не денонсирует его за год до истечения срока. Ратифицирован 25 апреля.

Совместная декларация 1956 подписана 19 октября в Москве председателем Совета министров СССР Н. А. Булганиным , министром иностранных дел Д. Т. Шепиловым, премьер-министром Японии Итиро Хатояма , членами японской правительственной делегации министром сельского хозяйства Коно Итиро и членом Палаты представителей, бывшим послом в Великобритании, Мацумото Сюнъити. Прекращала состояние вой­ны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между странами. Провозглашала, что стороны «в своих отношениях будут руководствоваться принципами Устава» ООН. Признавала право каждой из сторон на «индивидуальную и коллективную оборону». Включала обязательства сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга. СССР соглашался поддержать просьбу Японии о принятии ее в члены ООН. СССР обязался освободить и репатриировать в Японию всех осужденных японских граждан, отказывался от всех репарациий. Стороны взаимно отказывались от всех претензий, «возникших в результате вой­ны с 9 августа 1945 г.». «Идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства», СССР согласился на передачу Японии «островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора». Обмен ратификационными грамотами осуществлен в Токио 12 декабря, одновременно с чем вступили в силу заключенные 14 мая Конвенция о рыболовстве в открытом море и северо-западной части Тихого океана и Соглашение о сотрудничестве при спасении людей, терпящих бедствие на море. По сей день является основополагающим для российско-японских отношений международно-правовым документом, носящим силу договора.

Ист. : Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842–1925). М., 1927. С. 213–218; Зиланов В. К. и др. Русские Курилы: история и современность. Сборник документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы. 2-е изд. М., 2002. С. 56–57, 64, 128–130; Ниссо кихон бунсё-сирё-сю (Собрание основных документов по истории японо-советских отношений) / Под ред. Х. Сигэта и С. Суэдзава. Токио, 1988 (на яп. яз.); История российско-японских отношений: XVIII — начало XXI века / Под ред. С. В. Гришачева. М., 2015. С. 315–333. Э. А. Барышев .