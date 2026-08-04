СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА (1945 г.)

Советско-японская война (1945 г.) – война между СССР и Монголией, с одной стороны, и Японией и Маньчжоу-Го, с другой, проходившая 8 августа – 2 сентября 1945 г. на территории Маньчжурии, Кореи, Сахалина и Курильских островов; составная часть Второй мировой войны. Была вызвана наличием у СССР союзнических обязательств перед партнерами по антигитлеровской коалиции – США и Великобританией, которые с декабря 1941 г. вели войну с Японией, – а также стремлением советского лидера И.В. Сталина улучшить за счет Японии стратегическое положение СССР на Дальнем Востоке. Завершилась разгромом японских войск и общей капитуляцией Японии перед ее противниками по Второй мировой войне.

В феврале 1945 г. на Крымской конференции глав ведущих стран антигитлеровской коалиции СССР взял обязательство вступить в войну с Японией через два – три месяца после окончания войны с Германией в Европе. После капитуляции Германии в течение мая – июля 1945 г. на Дальний Восток и в Монголию были переброшены из Европы крупные силы советских войск, резко усиливших развернутую там ранее группировку. Еще 5 апреля СССР денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный в апреле 1941 г., а 8 августа 1945 г. объявил Японии войну.

Советский план войны предусматривал проведение стратегической наступательной операции в Маньчжурии (входившей в состав созданного японцами марионеточного государства Маньчжоу-Го) с целью разгрома развернутых там Квантунской армии японцев и войск Маньчжоу-Го, наступательной операции на Южном Сахалине и операций по овладению Курильскими островами и рядом портов принадлежавшей Японии Кореи. Замысел Маньчжурской стратегической наступательной операции предусматривал нанесение ударов по сходящимся направлениям силами трех фронтов – Забайкальского из Забайкалья и Монголии, 2-го Дальневосточного из Приамурья и 1-го Дальневосточного из Приморья, – рассечение японской группировки и выход советских войск в центральные районы Маньчжурии.

9 августа 1945 г. СССР начал военные действия против Японии.

Войска Забайкальского фронта (Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) овладели Хайларским укрепленным районом, а главными силами преодолели хребет Большой Хинган и вышли на Маньчжурскую равнину. Советско-монгольская группировка, действовавшая на правом крыле фронта, развернула наступление на Калган (Чжанцзякоу) и Долоннор, отрезая Квантунскую армию (генерал О. Ямада) от японских войск, оперировавших в Северном Китае.

Войска 1-го Дальневосточного фронта (Маршал Советского Союза К.А. Мерецков), наступая навстречу Забайкальскому фронта, прорвали укрепленные районы японцев на границах Приморья и Маньчжурии и отразили в районе Муданьцзяна японский контрудар. Группировка, действовавшая на левом крыле фронта вступила на территорию Кореи, а Тихоокеанский флот высадил десанты, занявшие северокорейские порты Юки, Расин и Сейсин.

Войска 2-го Дальневосточного фронта (генерал армии М.А. Пуркаев), действовавшие вместе с Амурской военной флотилией на вспомогательном стратегическом направлении, форсировали Амур и Уссури, прорвали укрепленные районы японцев, преодолели хребет Малый Хинган и продвигались на Цицикар и Харбин.

14 августа руководство Японии приняло решение капитулировать, но войскам Квантунской армии приказ о капитуляции был отдан только 17 августа, а капитулировать они начали только 20-го. Поскольку приказу подчинились не все, военные действия продолжались.

Теперь уже не только Забайкальский, но и 1-й Дальневосточный фронт, преодолев Восточно-Маньчжурские горы, вышел своими главными силами на Маньчжурскую равнину. Его войска развернули наступление на Харбин и Гирин (Цзилинь), а главные силы войск Забайкальского фронта – на Мукден (Шэньян), Чаньчунь и Порт-Артур (Люйшунь). 18 – 19 августа советские воздушные десанты овладели крупнейшими центрами Маньчжурии – Харбином, Гирином, Чаньчунем и Мукденом, а 22 августа – военно-морской базой Порт-Артур и портом Дайрен (Дальний).

Войска 2-го Дальневосточного фронта при поддержке высадившего ряд морских десантов Тихоокеанского флота 16 – 25 августа заняли южную часть острова Сахалин, а 18 августа – 1 сентября – Курильские острова. Войска 1-го Дальневосточного фронта заняли северную половину Кореи.

2 сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции Японии – формально завершивший военные действия. Однако отдельные боестолкновения с не пожелавшими капитулировать отрядами японцев продолжались до 10 сентября.

Мирный договор между СССР и Японией, который бы формально завершил войну, подписан так и не был. 12 декабря 1956 г. вступила в силу советско-японская декларация, объявившая состояние войны между двумя странами прекращенным.

Фактическим результатом войны стало возвращение в состав СССР отторгнутого в 1905 г. Японией у России южного Сахалина, присоединение принадлежавших Японии с 1875 г. Курильских островов и возобновление Советским Союзом арендных прав на Квантунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним (уступленных Россией Японии в 1905 г.).