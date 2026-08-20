СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Совéтско-япóнская войнá — вооруженный конфликт между СССР и МНР с одной стороны и Японией и Маньчжоу-Го — с другой, 9 августа — 2 сентября 1945, завершающий этап Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 . СССР выступил против Японии в соответствии со своими обязательствами перед союзниками по Антигитлеровской коалиции , данными на Ялтинской и Потсдамской конференциях 1945 . Были проведены Маньчжурская операция 1945, Курильская десантная операция 1945, Южно-сахалинская операция 1945 . После официальной капитуляции Японии 14 августа японская Квантунская армия 16 августа капитулировала. В конце августа — начале сентября прекратили сопротивление и другие японские и маньчжурские части. Советские вой­ска заняли Маньчжурию, Южн. Сахалин, Курильские о-ва и северную часть Кореи. Потери японских и маньчжурских вой­ск составили около 84 тыс. человек убитыми и около 640 тыс. пленными, советских и монгольских — более 12 тыс. погибшими. 2 сентября был подписан Акт о капитуляции Японии . Но мирный договор СССР и Японии не был подписан. Состояние вой­ны прекращено в 1956 (см. Советско-японские договоры и соглашения ).

Лит. : Сафонов С. П. СССР, США и японская агрессия на Дальнем Востоке и Тихом океане. 1931–1945 гг. М., 2001; Дальневосточный финал. Историко-мемуарные и документальные материалы о разгроме империалистической Японии в 1945 г. Самара, 2002; Зимонин В. П. Последний очаг второй мировой. М., 2002. А. В. Шубин.