СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
Совéтско-япóнская войнá — вооруженный конфликт между СССР и МНР с одной стороны и Японией и Маньчжоу-Го — с другой, 9 августа — 2 сентября 1945, завершающий этап Второй мировой войны 1939–1945. СССР выступил против Японии в соответствии со своими обязательствами перед союзниками по Антигитлеровской коалиции, данными на Ялтинской и Потсдамской конференциях 1945. Были проведены Маньчжурская операция 1945, Курильская десантная операция 1945, Южно-сахалинская операция 1945. После официальной капитуляции Японии 14 августа японская Квантунская армия 16 августа капитулировала. В конце августа — начале сентября прекратили сопротивление и другие японские и маньчжурские части. Советские войска заняли Маньчжурию, Южн. Сахалин, Курильские о-ва и северную часть Кореи. Потери японских и маньчжурских войск составили около 84 тыс. человек убитыми и около 640 тыс. пленными, советских и монгольских — более 12 тыс. погибшими. 2 сентября был подписан Акт о капитуляции Японии. Но мирный договор СССР и Японии не был подписан. Состояние войны прекращено в 1956 (см. Советско-японские договоры и соглашения).
Лит.: Сафонов С. П. СССР, США и японская агрессия на Дальнем Востоке и Тихом океане. 1931–1945 гг. М., 2001; Дальневосточный финал. Историко-мемуарные и документальные материалы о разгроме империалистической Японии в 1945 г. Самара, 2002; Зимонин В. П. Последний очаг второй мировой. М., 2002. А. В. Шубин.