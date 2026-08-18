СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Двусторонние межгосударственные связи между СССР и Турцией в годы Великой Отечественной войны, направленные на привлечение последней к антигитлеровской коалиции.

25 июня 1941 г. Турция заявила о своем нейтралитете в начавшейся войне между Германией и СССР, однако она подвергалась сильному нажиму с германской стороны, добивавшейся ее присоединения к фашистскому блоку. 10 августа 1941 г. последовали согласованные представления советского и английского правительств правительству Турции, в которых выражалась готовность уважать территориальную неприкосновенность Турции и «оказать ей всякую помощь и содействие в случае, если бы она подверглась нападению со стороны какой-либо европейской державы». Этот демарш усилил позицию турецкой стороны на проходивших в то время переговорах с Германией по экономическим вопросам, в результате чего немецкой стороне пришлось снять свое требование о немедленном начале поставок турецкой хромовой руды для нужд вермахта. Согласно заключенному 9 октября германо-турецкому соглашению, такие поставки могли начаться не ранее 1 января 1943 г., что существенно ограничило развитие немецкого военного потенциала, особенно в сфере танкостроения. С весны 1942 г. отношения СССР с Турцией стали осложняться. В начале марта по обвинению в организации покушения на Ф. Папена (немецкого посла в Анкаре) были арестованы двое сотрудников торгпредства СССР — Павлов и Корнилов, а в поезде Стамбул — Эрзерум были избиты и подвергнуты унизительному обыску советские дипкурьеры Никитин и Хохлов и следовавший в том же поезде второй секретарь посольства М. Кузнецов. Вплоть до ноября 1942 г. длился суд над арестованными советскими гражданами, которые были признаны виновными и приговорены вначале к 20, а затем после рассмотрения кассационной жалобы — к 16 годам 8 месяцам заключения. С июля 1942 г. начала появляться информация о концентрации турецких войск на границе с СССР. В этих сложных условиях Наркомат иностранных дел ориентировал советских дипломатов в Турции на максимально сдержанную реакцию на недружественные акции турецких властей. Посольство не оспорило формальное право турецких судебных органов вести следствие в отношении советских граждан, не входивших в число лиц, пользовавшихся дипломатическим иммунитетом, пытаясь улучшить их участь методами «тихой дипломатии». В конечном счете эта тактика себя оправдала: 8 августа 1944 г. после разрыва Турцией дипломатических отношений с Германией осужденные были амнистированы. Что касается слухов о сосредоточении турецких войск на границах с СССР, нарком иностранных дел В. М. Молотов 21 июля 1942 г. лично послал указание временному поверенному М. А. Костылеву не выступать с поспешными демаршами по этому поводу. Вопрос был урегулирован в рабочем порядке. В сентябре 1942 г. руководство Наркомата иностранных дел, рассмотрев предложение послать памятную записку турецкому правительству по поводу нарушения им договорных обязательств по отношению к СССР, отвергло его, отметив, что «вручение такой "всеобъемлющей" памятной записки носило бы тенденциозный характер... от этого нужно отказаться». После коренного перелома в войне турецкая сторона начала призывать к улучшение двусторонних отношений, в частности, выступила с инициативой долгосрочного продления договора о дружбе и нейтралитете 1925 г. Со стороны СССР выражалась принципиальная готовность пойти в этом вопросе навстречу пожеланиям Турции при условии ее немедленного и полного разрыва отношений с Германией и вступления в войну против Германии на стороне союзников. Однако турецкая сторона не проявила в этом вопросе достаточной последовательности и более того, стала активно подчеркивать свое намерение вмешаться в послевоенное урегулирование на Балканах. СССР отреагировал на это 19 марта 1945 г. актом денонсации советско-турецкого договора, а впоследствии выступил с малоудачной инициативой «совместной» с Турцией обороны черноморских проливов. В результате в турецкой прессе была развернута кампания по поводу советских намерений ущемить суверенитет Турции, что усилило там антисоветские настроения и облегчило действия западной дипломатии, которая усиленно старалась вбить клин в советско-турецкие отношения.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : Документы и материалы. Т. 1-3. М., 1946-1947;

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-45. Сборник документов. Т. 4. М., 1984.

Автор статьи: Филитов А. М.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015