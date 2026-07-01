СОВЕТСКО-РУМЫНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Двусторонние межгосударственные связи между СССР и Румынией в годы Великой Отечественной войны, направленные на привлечение последней, занимающей позицию нейтралитета и лавирования между двумя блоками западных государств, к антигитлеровской коалиции.

В межвоенный период Румыния придерживалась во внешней политике нейтралитета и «игры на двух столах» между Антантой и державами «оси». К кон. 1930-х гг. чаша весов все более стала склоняться в сторону Германии, и в марте 1939 г. между Румынией и Германией был заключен экономический договор, а 27 мая 1940 г. подписан германо-румынский нефтяной пакт. 26 июня 1940 г. СССР предъявил румынскому правительству ультиматум и потребовал возвращения Бессарабии, которая в 1918 г. была захвачена румынскими войсками. Одновременно советское правительство предъявило претензии на Северную Буковину, которая до 1918 г. входила в состав Австро-Венгрии. 30 августа 1940 г. под диктовку Гитлера и Муссолини был проведен т. н. Второй венский арбитраж, по которому северная часть Трансильвании отошла к Венгрии. 6 сентября 1940 г. в условиях политической нестабильности румынский король Кароль II отрекся от престола в пользу своего 18-летнего сына Михая. Правительство, в которое входили представители фашистских организаций, возглавил генерал Йон Антонеску. Bo время его встречи с А. Гитлером 23 ноября 1940 г. в Берлине был подписан протокол о присоединении Румынии к Тройственному пакту. Румыния превратилась в верного союзника гитлеровской Германии и 22 июня 1941 г. вступила в войну против СССР. Совместно с немецкой армией румынские войска участвовали в захвате советских территорий. Весь свой экономический и людской потенциал Румыния поставила на службу Германии. Она обеспечивала 3/4 потребностей Германии в нефти. Для войны против СССР румынское правительство выставило 30 дивизий — больше, чем другие союзники Германии. После разгрома войск фашистской Германии и ее сателлитов под Сталинградом в Румынии стало нарастать недовольство режимом Антонеску и желание выйти из войны, которое усиливалось по мере продвижения Красной Армии к границам страны. 26 марта 1944 г. советские войска вышли на реку Прут — государственную границу с Румынией. К апрелю Красная Армия продвинулась более чем на 100 км в глубь Румынии и освободила более 800 населенных пунктов. В кон. 1943-нач. 1944 гг. правительство Й. Антонеску и буржуазно-демократическая оппозиция во главе с лидером Национал-царанистской партии Ю. Маниу начали зондировать возможность выхода из войны и перехода на сторону Антигитлеровской коалиции. К разрыву с Германией склонялся и король Михай I. В кон. 1943 г. в Стокгольме представители румынского правительства и оппозиции вступили в контакты с советским посольством, а в марте 1944 г. в Каир прибыли бывший премьер-министр принц Барбу Штирбей и дипломат К. Вишояну для переговоров об условиях выхода из войны с представителями США, Великобритании и СССР. 12 апреля 1944 г. советский представитель в Каире Н. В. Новиков вручил Б. Штирбею условия перемирия, которые были согласованы с Великобританией и США. Однако переговоры затягивались и с той, и с другой стороны. Под влиянием побед Красной Армии на советско-германском фронте в румынском обществе все более нарастали оппозиционные и антифашистские настроения и понимание того, что «невозможно устоять перед наступлением русских». Используя обстановку, созданную победами Советского Союза, активизировала свою деятельность Коммунистическая партия Румынии (КПР), весьма малочисленная и действовавшая в глубоком подполье. В Москве находилось представительство КПР во главе с Анной Паукер и было организовано заграничное бюро ЦК КПР. В самой Румынии 1 мая 1944 г. был создан Единый рабочий фронт (ЕРФ), объединивший коммунистическую и социал-демократическую партии. 20 июня 1944 г. был образован Национально-демократический блок (НДБ), в который вошли Национал-царанистская, Национал-либеральная, Социал-демократическая и Коммунистическая партии. Королевский двор стал связующим звеном между представителями крупных политических партий, готовивших заговор против прогерманской верхушки государства. В июне 1944 г. Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии (С ВГК) приняла решение о наступлении на Южном фланге советско-германского фронта, а в начале августа началась подготовка к военной операции в районе Яссы — Кишинев. Наступление Красной Армии в этом направлении, начавшееся 20 августа 1944 г. войсками 2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов под командованием Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина, завершилось блестящей победой. Противостоявшие им 47 немецких и румынских дивизий группы армий «Южная Украина» были окружены, уничтожены или взяты в плен. В условиях стремительного продвижения Красной Армии в глубь Румынии и неизбежности краха прогерманского режима 23 августа 1944 г. по инициативе короля Михая во время аудиенции во дворце были арестованы диктатор И. Антонеску и его заместитель, министр иностранных дел М. Антонеску, а затем и другие наиболее одиозные члены правительства. В ночь с 23 на 24 августа Михай I заявил о выходе Румынии из войны и присоединении к Антигитлеровской коалиции. Король сформировал новое правительство в основном из приближенных к нему военных и представителей королевского двора. Возглавил правительство генерал К. Санатеску. В правительство вошли в качестве «министров без портфелей» представители четырех вышеуказанных политических партий (НЦП, НЛП, СДП и КПР). Представитель КПР Л. Патрашкану стал исполнять обязанности министра юстиции. 12 сентября 1944 г. в Москве от имени СССР, США и Великобритании было заключено соглашение о перемирии с Румынией. Румынские войска в составе Красной Армии участвовали в освобождении страны от отступавших немецких частей, завершившемся к 25 октября 1944 г. В боях за освобождение Румынии погибло 69 тыс. советских солдат и более 200 тыс. получили ранения. 12 октября 1944 г. по инициативе коммунистов был создан Национально-демократический фронт (НДФ), в который вошли КПР, СДП, единые профсоюзы, Фронт земледельцев, Союз патриотов и другие антифашистские организации, выступавшие в качестве союзников КПР и проводившие просоветскую политику. НДФ начал борьбу за расширение своего представительства в правительстве. 4 ноября 1944 г. король Михай издал декрет о реформировании правительства и увеличении мест для представителей НДФ, а 6 декабря было создано новое правительство во главе с генералом Н. Радеску. 8 ноября 1944 г. было создано румынское общество дружественных связей с СССР (АРЛУС). В середине ноября в освобожденных районах Трансильвании в условиях обострения межнациональной конфронтации между румынами и венграми и террористических действий националистических отрядов т. н. «добровольцев Ю. Маниу» была введена советская военная администрация. В начале января 1945 г. состоялся визит в Москву румынской делегации, возглавляемой министром путей сообщения коммунистом Георге Георгиу-Дежем. Советское руководство пообещало передать Трансильванию под административное управление румынских властей в случае, если в Румынии будет установлено просоветское правительство НДФ под контролем коммунистов. В конце января 1945 г. КПР выдвинула лозунг о переходе всей власти правительству НДФ. Была принята правительственная программа НДФ, который потребовал отставки правительства Н. Радеску. 11 февраля 1945 г. крестьянская организация Фронт земледельцев призвала к захвату помещичьих земель явочным путем. Коммунисты и поддерживавшие их силы организовали в 20-х числах февраля 1945 г. в Бухаресте и других городах страны демонстрации с требованием отставки правительства Н. Радеску. В конце февраля 1945 г. дело дошло до вооруженных столкновений и гибели демонстрантов. В этих условиях 27 февраля 1945 г. в Бухарест прибыл замминистра иностранных дел СССР А. Я. Вышинский. Под его давлением и в результате уличных выступлений, организованных коммунистами, 2 марта 1945 г. Михай отправил генерала Н. Радеску в отставку, а 6 марта 1945 г. было сформировано правительство под руководством прокоммунистически настроенного лидера Фронта земледельцев Петру Гроза. Коммунисты и их союзники заняли в этом правительстве ключевые посты.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: Документы и материалы. Т. 1-3. М., 1946-1947;

Советско-румынские отношения. Документы. Т. 2. М., 2000.

Автор статьи: Покивайлова Т. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015