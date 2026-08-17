СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ На чтение: 1 минута

Двусторонние межгосударственные связи между СССР и Польшей в годы Великой Отечественной войны, направленные на установление дружественных отношений.

К началу Великой Отечественной войны дипломатических отношений между СССР и Польшей, которую представляло находившееся в изгнании в Лондоне правительство во главе с генералом В. Сикорским, не существовало. Они были восстановлены 30 июля 1941 г. Советское правительство признало утратившими силу «советско-германские договоры 1939 г. касательно территориальных перемен в Польше». Однако вопрос о том, останется ли польско-советская граница такой же, какой она была в 1920-1930-е гг., оставался открытым. Предусматривалось создание на территории СССР польских национальных частей, командующим которыми польское правительство назначило генерала Андерса. В начале декабря 1941 г. состоялся визит Сикорского в СССР. В ходе состоявшихся 3-4 декабря в Москве переговоров была выработана межправительственная декларация «о дружбе и взаимной помощи». Советская сторона выдвинула идею заключения союзного договора на военный и послевоенный периоды, но она не нашла отклика с польской стороны. Сталин попытался поднять в неофициальном порядке пограничный вопрос. По его мнению, западная польская граница должна была бы «опираться на реку Одер», в то время как на востоке речь шла о «небольшой корректировке границ». В. Сикорский тогда на дискуссию по этому вопросу не согласился, хотя и не исключил ее на будущее. Большое значение имело принятое на этом «саммите» решение об увеличении численности польской армии в СССР с 30 до 96 тыс. человек и быстрейшей отправке ее на советско-германский фронт. Однако польское правительство с подачи генерала Андерса отказалось выполнить это соглашение и настояло на выводе польского контингента из СССР и отправке его на помощь английским войскам на Ближнем Востоке. За период с марта по июнь 1942 г. через Иран эвакуировались свыше 75 тыс. польских военнослужащих и ок. 38 тыс. членов их семей. Из не подчинившихся приказу Андерса поляков начала формироваться дивизия им. Тадеуша Костюшко, ставшая ядром новой польской армии, которая вместе с советскими войсками приняла участие в освобождении Польши. Отношения с польским правительством в изгнании все более ухудшались, а 25 апреля 1943 г. они были прерваны советской стороной. Поводом стало непринятие польской стороной советской версии т. н. «катынского дела». Германские власти заявили, что в Катынском лесу под Смоленском они нашли могилы расстрелянных в 1940 г. органами НКВД нескольких тысяч пленных польских офицеров, тогда как советское правительство говорило об ответственности за эту казнь германской стороны, оккупировавшей Смоленскую область в 1941 г. Тем не менее неофициальные кон-такты Москвы с «лондонскими поляками» продолжались. Вместе с тем были установлены официальные отношения с «люблинскими поляками», как стали называть представителей Польского комитета национального освобождения (ПКНО), провозглашенного 22 июля 1944 г. польскими коммунистами и их союзниками в польском городе Люблине, освобожденном в ходе летнего советского наступления. В августе 1944 г. в Москве при советском посредничестве состоялись переговоры между «лондонцами» и «люблинцами», однако они не привели к успеху. Поводом для обострения отношений с «лондонскими поляками» послужили события, связанные с Варшавским восстанием, начавшимся 1 августа 1944 г. Советское руководство не было информировано о его подготовке и подозревало, что речь идет о политическом маневре «лондонцев» с целью захватить власть в столице до прихода советских войск и не допустить туда «люблинцев». «Лондонцы» в свою очередь через западную прессу развернули кампанию обвинений в адрес СССР за неоказание должной помощи повстанцам. Развитие конфликта удалось ограничить, и в октябре 1944 г. в Москве состоялся новый тур переговоров между ПКНО и «лондонцами», на этот раз при участии находившегося с визитом в СССР премьер-министра Великобритании У. Черчилля. В переговорах наметился некоторый прогресс, но он был перечеркнут вынужденным уходом в отставку премьера «лондонцев» С. Миколайчика (он сменил погибшего в авиакатастрофе 4 июля 1943 г. В. Сикорского). 30 декабря 1944 г. ПКНО был преобразован во Временное правительство Польши, которое было сразу же признано СССР. На Ялтинской конференции глав трех держав в феврале 1945 г. ситуация, при которой СССР признавал одно польское правительство, а США и Великобритания — другое, была урегулирована. Под эгидой трех держав должны были состояться переговоры между самими поляками с целью образования правительства национального единства, причем косвенным образом признавалась приоритетная роль «варшавян» (Временное правительство Польши переехало к тому времени в столицу). Переговоры шли трудно. Советская сторона принимала все меры для усиления позиций «варшавян»: 21 апреля с Временным польским правительством был заключен Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве, одновременно были усилены репрессии против эмиссаров «лондонцев» на польской территории, контролируемой советскими войсками. С другой стороны, западная сторона и «лондонские поляки» также проявляли негибкость в отстаивании своих позиций. В конечном счете тупик в «польском вопросе» был преодолен в результате переговоров 25 мая — 6 июня 1945 г. между Сталиным и Г. Гопкинсом — личным представителем президента США. В созданном 28 июня Временном правительстве национального единства доминирующую роль играли коммунисты. В целях поднятия их авторитета в польском общественном мнении советская сторона на Потсдамской конференции безоговорочно под-держала польские территориальные претензии к Германии и, чтобы добиться принятия границы по Одеру — Западной Нейсе англичанами и американцами, пошла на значительные уступки по другим вопросам, в частности по репарационному.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: Документы и материалы. Т. 1-3. М., 1946-1947;

Советский Союз — Народная Польша 1944—1974. Документы и материалы. М., 1974.

Автор статьи: Филитов А. М.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015