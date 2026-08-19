СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1919‒1921 гг.

Это вооруженный конфликт между 2-й Польской республикой и Советской Россией (их поддерживали националистические и коммунистические, соответственно, силы Белоруссии, Украины, Литвы).

Навстречу войне

После окончания Первой мировой войны, была создана независимая Польша, в состав которой вошли территории, ранее входившие в Австро-венгерскую, Российскую и Германскую империи. Советское правительство, признавшее 10 декабря 1917 г. независимость Польши, своим декретом от 29 августа 1918 г. за подписью В.И. Ленина объявило, что «Все договоры и акты, заключенные правительством бывшей Российской империи…, касающиеся разделов Польши, в виду их противоречия принципу самоопределения наций и революционному правосознанию русского народа, признавшего за польским народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство, – отменяются настоящим бесповоротно». Подобная чисто политическая декларация дала возможность польским политикам настаивать на восстановление в качестве восточной границы Польской республики границ, существовавших к моменту 1-го раздела Польши (1772 г.). Таким образом, Польша претендовала на обширные белорусские, украинские и литовские земли, включая Вильно, Минск, Витебск, Полоцк, Житомир и др. Со своей стороны советское правительство, объявившее 13 ноября 1918 г. недействительным Брест-Литовский мир, рассчитывало с помощью военной силы инспирировать советизацию Польши, затем – Германии, с перспективной мировой революции. С отходом германских войск из Белоруссии, Красная Армия постепенно занимала освобожденные территории. В ходе начавшегося 16–17 ноября 1918 г. наступления Красная Армия вытеснила германские и петлюровский войска и к 10 декабря вышла на линию Двинск – Минск – Слуцк – Шацылка – Руденец, освободив около половины территории Белоруссии, на которых 1 января 1919 г. была создана полностью подконтрольная Москве Советская Социалистическая Республика Беларусь. 14 января 1919 г. советские войска заняли Гомель, 25 января – Пинск.

К 12 декабря Красная Армия вышла к границам Литвы, а уже к 28-му вышла на линию Ново-Александровск – Свентяны. 6 января 1919 г. советские войска выбила из Вильно части польской самообороны, 9 января взяли Вилькомир, 15 января – Шауляй. 27 февраля было провозглашено создание Белорусско-Литовской Социалистической Республики Советов.

Со своей стороны, Польша, несмотря на отсутствие на ее восточной границе крупных воинских соединений, в начале 1919 г. решила активизировать свои действия, с целью не допустить дальнейшего продвижения Красной Армии с перспективной предъявления требований на восстановление границ 1772 г. Только 5 февраля 1919 г., да и то после вмешательства стран Антанты, польскому руководству удалось достичь с германским командованием договоренностей о пропуске польских войск. 4 февраля поляки вошли в Ковель, 9 февраля – в Брест-Литовск, 13 февраля – в Волковыск, 19 февраля – в Белосток. Таким образом, они к середине февраля вышли на линию река Неман – река Зельвянка – река Ружанка – Пружаны – Кобрин. С востока к этой линии в это же время приблизились и советские войска Западной армии (с 19 февраля – Западный фронт) Д.Н. Надежного.

Военная кампания 1919 г.

Хотя вначале соотношение сил было на стороне советских войск (45 против 98 тыс. чел.), но польское командование сумело быстро перебросить подкрепления и подготовиться к наступлению. Польские войска были разделены на Полесскую (ген. А. Листовский) и Волынскую (ген. Э. Рыдз-Смиглы) группы и Литовско-белорусскую дивизию (ген. В. Ивашкевич-Рудошанский, затем ген. граф С. Шептицкий).

28 февраля Литовско-белорусская дивизия перешла в наступление и 1 марта взяла Слоним, а войска Полесской группы 2 марта ворвались в Пинск. Дезорганизованные части Красной Армии оказывали лишь слабое сопротивление, командование всеми силами стремилось лишь сохранить Западный фронт в качестве боевого формирования. 17–19 апреля польские войска заняли Лиду, Новогрудок и Барановичи, 19 апреля – Вильно, 28 апреля – Гродно. Одновременно, Польша развернула операции на Украине и к 17 июля полностью оккупировала Восточную Галицию. 4 июля поляки взяли Молодечно, 25 июля – Слуцк. Замена Надёжного бывшим полковником В.М. Гиттисом ситуацию изменить не могла: ни сил, ни резервов для контрнаступления у Красной Армии не было.

В этих условиях Войско Польское в августе 1919 г. начало новое наступление на Минском направлении. 9 августа поляки выбила красные части из Минска, а 29 августа – из Бобруйска. В сентябре ситуация на фронтах для поляков осложнилась: Ю. Пилсудский принял решение разорвать отношения с белым правительством А.И. Деникина и заключить договор о совместных военных действиях с УНР. Попытки красного командования воспользоваться благоприятной ситуацией и в октябре организовать контрнаступление провалились, после чего на фронте наступило затишье, и было объявлено о перемирии.

Весенняя кампания 1920 г.

Советско-польские мирные переговоры ничего не дали: ни та, ни другая сторона реально не стремились к миру, а лишь тянули время и выжидали удобного момента. Уже в начале января 1920 г. Э. Рыдз-Смиглы перешел в наступление и захватил Двинск (впрочем, он передал город латышам). Более масштабное наступление поляком началось 6 марта – они всего на четыре дня опередили противника: 10 марта был утвержден план наступления Красной Армии. Успех сопутствовал полякам, которым удалось продвинуться еще дальше и взять Мозырь и Калинковичи.

Красная Армия развернула на Белорусском направлении (Припять – Западная Двина) Западный фронт М.Н. Тухачевского (ок. 71 тыс. чел. против ок. 67 тыс.), а на Украинском направлении (Днепр – Припять) – Юго-Западный фронт А.И. Егорова (ок. 16 тыс. чел. против 35 тыс. чел.).

25 апреля польские войска нанесли удар по войскам Егорова по всему фронту. Как и следовало ожидать, красные не выдержали и начали отход. К 28 апреля польские войска (поддержанные украинцами) вышли на линию Чернобыль – Казатин – Винница – румынская граница. 6 мая польские части вступили в Белую Церковь, а 7 мая – в Киев. Был достигнут крупные стратегический успех, однако ради его достижения польское командование несколько ослабило свою группировку в Белоруссии. Воспользовавшись этим, Тухачевский 14 мая бросил свои войска на польские окопы. Первоначально наступление развивалось успешно, что давало надежду на перелом в ходе сражения, но к 27 мая красные войска окончательно выдохлись, а 1 июня поляки нанесли контрудар, разгромив в 7-дневном сражении 15-ю армию А. Корка.

Наступление Тухачевского дало столь желанную передышку Егорову, который получил необходимое время, чтобы сосредоточить прибывшую с Северного Кавказа 1-ю Конную армию С.М. Буденного. 26 мая она нанесла удар на Казатинском направлении и 5 июня прорвала фронт под Самогородком, зайдя в тыл противнику. Под угрозой окружения, Э. Рыдз-Смиглы 10 июня отдал приказ об отступлении, и 12 июня Буденный вступил в брошенный поляками Киев. После чего Юго-Западный фронт почти на месяц втянулся в затяжные бои под Ровно, в конце концов, красным удалось окончательно закрепиться в городе 10 июля.

Но главный успех достался Красной Армии в Белоруссии. Новое наступление Тухачевский начал 4 июля, сумев добиться на направлениях главных ударов значительного превосходства в живой силе и артиллерии. В тыл противнику прорывался 3-й кавалерийский корпус Г.Д. Гая и уже 5 июля дезорганизованные части 1-й и 4-й польских армий начали отход. Вскоре отступление приобрело обвальный характер: 10 июля был сдан Бобруйск, 11 июля – Минск, 14 июля – Вильно, 26 июля – Белосток, 1 августа – Брест. Советское руководство, пораженное успехами Тухачевского, уже разрабатывает планы создания Советской Польши: 23 июля в Смоленске был создан Польревком – Временный революционный комитет Польши – во главе с Ю. Мархлевским. После взятия Тухачевским Варшаву Прольревком должен принять на себя управление Польшей. 1 августа перебравшийся в Белосток Польревком объявил о создании Польской Республики Советов, о национализации земель, отделении церкви от государства и т.д.

Ситуация в Польше близка к критической, за три месяца Л. Скульский, В. Грабский и В. Витос сменяют друг друга на посту главы правительства. Оружие из-за границы не поступает, Чехословакия и Германия, с которыми Польша ранее окончательно испортила отношения, благодаря своим экспансионистских планам, перекрывают границу. Иностранные диппредставительства в Варшаве начинают вывозить своих сотрудников. Ю. Пилсудский был вынужден обратиться к Верховному совету Антанты с просьбой о срочной поддержке, а затем 10 июля дать согласие на установление в качестве восточной границы Польши т.н. «Линии Керзона» (Гродно – Валовка – Немиров – Брест-Литовск – Дорогоуск – Устилуг – восточнее Перемышля – Крылов – западнее Равы-Русской – восточнее Перемышля – до Карпат), т.е. фактически раз и навсегда отказаться от своей амбициозной мечты строительства «Великой Польши от моря до моря». 11 июля глава Форин Офис граф Дж. Керзон направил ноту на имя СНК РСФСР, требуя приостановить наступление. 16 июля убежденное в своей победе советское правительство ноту отклонило. Тем более, что обнадеживающие известия приходили уже и с Украины. 9 июля Юго-Западный фронт взяла Проскуров, 12 июля – Каменец-Подольский, а 25 июля осадил Львов (правда, взять этот город Егорову так и не удалось).

«Чудо на Висле»

Финальное наступление, которое должно было завершиться в Варшаве созданием Советской Польши, началось 13 августа 1920 г. Западному фронту М.Н. Тухачевского (3-я армия В.С. Лазаревича, 4-я армия А.Д. Шуваева, 15-я армия А.И. Корка, 16-я армия Н.В. Соллогуба, Мозырская группа Т.С. Хвесина) противостояли польский войска Ю. Пилсудского, разделенные на три фронта – Северный ген. Ю. Халлера, Центральный ген. Э. Рыдз-Смиглы и Южный ген. В. Ивашкевича. Силы были примерно одинаковы: 113–123 тыс. чел. у поляков, 104–114 тыс. чел. у красных, но на Варшавском направлении у Тухачевского было 95 тыс. против 69. Тухачевский планировал форсировать Вислу и нанести удар по Варшаве с запада.

13 августа советские войска взяли Радимин, выбив поляков с 1-й линии обороны. До Варшавы оставалось 23 км. Однако поляки нанесли удар в стык 3-й и 15-й красных армий, прорвали фронт, а затем в ночь на 15 августа выбила противника из Радимина. 16 августа польские войска перешли в решительное наступление, смяли слабую Мозырскую группу, разгромили южный фланг 16-й армии и начали заходить в тыл двигавшейся к Варшаве советской группировке. Советское командование решило усилить Тухачевского 12-й и 1-й Конной армиями, перебросив их с Юго-Западного фронта, приказ главнокомандующего Вооруженными силами Республики С.С. Каменева вышел 14 августа, но Буденный ушел из-под Львова только через 6 дней. К этому моменту исход битвы за Варшаву был уже решен. Войска Западного фронта уже потеряли волю к сопротивлению и сдавали одну позицию за другой. 19 августа поляки вошли в Брест-Литовск, 23 августа – в Белосток, откуда спешно бежал Польревком. Почти 40 тыс. чел. Западного фронта (почти вся 4-я армия, 3-й кавалерийский корпус и часть 15-й армии) перешли на территорию Германии и были там интернированы. Разгром был полный, попытка 1-й Конной армии, наконец добравшейся до фронта, атаковать на Замостье и Грубешов принесла лишь большие потери. Войска Западного фронта смогли закрепиться лишь на рубеже Неман – Щара – Свислочь.

Пилсудский приложил все силы, чтобы по максимум использовать Неожиданный успех, достигнутый успех. Уже 20 сентября он начал сражение за Гродно. И хотя вначале наступление развивалось успешно, 22 сентября бои перешли в позиционную стадию. Однако, после того как польский войска захватили под Друскенниками неразрушенным мост через Неман, создалась реальная угроза флангового удара. 25 сентября Тухачевский начал отходить дальше на восток, сдав без боя Гродно полякам. Положение Красной Армии было тяжелейшим, но и Войско Польское не выдержало многомесячного напряжения. Солдаты выдохлись, и наступление замерло само собой. Тем не менее, польские войска все же сумели найти силы и проложить наступление и даже занять 12 октября Минск и Молодечно.

Завершение войны

12 октября 1920 г. в Доме Черноголовых в Риге представители 2-й Польской республики, РСФСР и Украинской ССР подписали договор о перемирии и прелиминарных условиях мира. Пока что Польша признавала независимость Белоруссии и Украины, а все стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Точку в советско-польской войне поставил, подписанный 18 марта 1921 г. в той же Риге мирный договор между Польшей с одной стороны и РСФСР (представляла также интересы Белорусской ССР) и УССР – с другой. Он напоминал скорее капитуляцию. Советская сторона подтвердила своих обязательства по перемирию, фактически поставив крест на своих притязаниях на создании Советской Польши. Москва была вынуждена согласиться на передачу Польше Западной Украины и Западной Белоруссии, которые находились восточнее «Линии Керзона». Фактически советская сторона согласилась на выплату репараций на сумму в 48 млн золотых рублей (которые были названы компенсациями), кроме того Польше возвращались все научные и культурные ценности, вывезенные с ее территории за 150 лет, а сама Польша освобождалась от каких-либо обязательств бывшей Российской империи.

Результаты: Победа Польши

Противники: РСФСР, УССР, Польская Республика, УНР.

Командующие: М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров, Ю. Пилсудский, Э. Рыдз-Смиглы, С.В. Петлюра.

Силы сторон : Красная Армия: ок. 950 000 чел., Войско Польское: ок. 360 000 чел., Армия УНР: ок. 15 500 чел., 3-я Русская армия: 8500 чел.

Потери: ок. 60 000 убитыми, ок. 120 000 ранеными, более 80 000 пленными, 47 055 убитыми, 113 518 ранеными, 51 351 пленными.