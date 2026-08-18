СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1919-1920

Война между Польшей с одной стороны и советскими республиками (РСФСР, УССР, БССР, Литовско-белорусская ССР (Литбел) - с другой.

Несмотря на то, что Советская Россия еще в 1917 г. признала независимость Польши, граница между двумя странами не была установлена. Польша претендовала на часть территории Украины и Белоруссии, вплоть до границ 1772 г., существовавших до разделов Речи Посполитой. В феврале 1919 г. польские войска начали наступление на восток, 19 апреля заняли Вильнюс и 8 августа - Минск. В связи с тем, что силы Красной армии (РККА) были связаны борьбой с войсками А. Колчака и А. Деникина, на советско-польском фронте наступило затишье. 25 апреля 1920 г. польские войска под общим руководством Ю. Пилсудского вторглись на Украину при содействии войск С. Петлюры и 6 мая захватили Киев. 27 мая РККА перешла в контрнаступление и нанесла поражение полякам в Киевской наступательной операции 1920 г. и, продолжая наступление, пересекла границу этнической Польши (линию Керзона). На польской территории было создано коммунистическое правительство «советской Польши» - Польревком. Красные войска приближались к Варшаве, командующий западным фронтом М. Тухачевский надеялся развернуть наступление через Варшаву на Берлин - в самое сердце капиталистической Европы. В Германии большевики ожидали получить поддержку немецких коммунистов, которые потерпели поражение в 1919 г., но не были разгромлены полностью. Однако быстрое наступление ослабило Западный фронт. Одновременно Юго-западным фронтом под командованием А. Егорова (член реввоенсовета И. Сталин ) проводилась Львовская наступательная операция 1920 г., что распыляло силы РККА. Западный и Юго-западный фронты действовали по расходящимся направлениям. В ходе Варшавского сражения 1920 г. польская армия 16-18 августа перешла в контрнаступление, РККА потерпела сокрушительное поражение и вынуждена была отступать до Минска. Более ста тысяч красноармейцев попали в плен, десятки тысяч погибли от голода и болезней. 12 октября 1920 г. было заключено перемирие, а 18 марта 1921 г. Рижский мирный договор, по которому Польша получала западные области Украины и Белоруссии.

Исторический источник:

Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921-1953 гг. Минск, 2014.

Автор статьи: Шубин А.В.