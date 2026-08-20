СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЙ КОНФЛИКТ 1969

Совéтско-китáйский конфли́кт 1969 — вооруженная конфронтация между СССР и КНР, ставшая максимальным обострением противостояния между ними, вызванного идеологическим конфликтом между Коммунистической партией Советского Союза (КПСС) и Коммунистической партией Китая (КПК), связанным с появлением маоизма . Полемика двух компартий, которая открыто велась с 1962–1963, сопровождалась ухудшением межгосударственных отношений. Антисоветская агитация в условиях культурной революции в Китае вылилась в массовую ненависть сторонников Мао Цзэдуна к СССР. 27 сентября 1963 МИД КНР напомнил, что Китай считает Айгунский договор 1858 и Пекинский договор 1860 неравноправными, что означало претензии на часть территории советского Дальнего Востока. С 1860–1861 граница проходила по китайскому берегу р. Уссури. В соответствии с международными нормами советская сторона выразила согласие на перенос границы на линию фарватера, но при условии заключения соответствующего договора. В условиях нарастания советско-китайских противоречий такой договор не был заключен. Это обстоятельство позволяло китайскому руководству вступить в борьбу, в которой можно было продемонстрировать победу над СССР, так как он и так был готов на уступки. На границе происходили столкновения между маоистами и советскими пограничниками, но без жертв. В ночь на 2 марта группа китайских военнослужащих более 70 человек заняла о. Даманский (Чжэньбаодао), находившийся ближе к китайскому берегу, и когда туда прибыли советские пограничники, чтобы выразить протест, по ним был внезапно открыт огонь. Сразу погибли 18 пограничников, включая начальника заставы лейтенанта И. И. Стрельникова, затем еще 13. В ходе боя советским пограничникам удалось вытеснить китайцев с острова. 14 марта бои возоб­новились с применением артиллерии и бронетехники. 15 марта по китайской территории и накопившимся там силам был нанесен удар РСЗО «Град», после чего активные военные действия прекратились. Советские потери составили 58 человек, включая начальника погранотряда полковника Д. В. Леонова. Вооруженные столкновения произошли также в районе Жаланашколь. 11 сентября в аэропорту Пекина председатель Совета министров СССР А. Н. Косыгин и премьер Государственного совета КНР Чжоу Эньлай договорились о прекращении военных действий. С таянием льда остров стал недоступен для советских пограничников. 20 октября было достигнуто принципиальное соглашение о проведении границы по фарватеру рек. На практике пересмотр границы проходил в 1990-е. В 1991 СССР признал принадлежность Даманского Китаю. Вооруженные столкновения 1969 стал пиком конфликта СССР и КНР, продолжавшегося до 1980-х.

Лит. : Бубенин В. Д. Кровавый снег Даманского. События 1966–1969 гг. М., 2004; Мусалов А. Даманский и Жаланашколь. Советско-китайский вооруженный конфликт 1969 года. М., 2005; Рябушкин Д. С. Это было на Даманском. Казань, 2019. А. В. Шубин.