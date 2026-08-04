СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ КОНФЛИКТ

Конфликт между крупнейшими социалистическими странами, возникший из-за идеологических разногласий после смерти Сталина.

Советско-китайские отношения в в конце 40-х – первой половине 50-х гг.

На следующий день после победы китайских коммунистов, 2 октября 1949 г. последовало признание СССР Китайской Народной Республики и установление с ней дипломатических отношений.

14 февраля 1950 г. в Москве был подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР сроком на тридцать лет. В случае агрессии в отношении одной из сторон, другая договаривающаяся сторона должна была немедленно оказать военную и иную помощь. Договор предусматривал развитие экономических и культурных связей между двумя странами в духе дружбы и сотрудничества.

Одновременно с договором было подписано несколько двусторонних соглашений. СССР обязался после заключения мирного договора с Японией, но не позднее конца 1952 г., безвозмездно передать КНР все свои права по управлению Китайско-Чанчуньской железной дорогой со всем ее имуществом, что и было сделано к 31 декабря 1952 г. Советский Союз согласился вывести свои войска из военно-морской базы Порт-Артур (их вывод был завершен в мае 1955 г.) и передать КНР все имущество, которое он использовал в порту Дальний. Было также заключено соглашение о предоставлении Китаю советского льготного кредита на сумму в 300 млн. долл. для оплаты поставок промышленного оборудования и других материалов и оказания помощи в строительстве 50 крупных промышленных объектов.

Договор между СССР и КНР положил начало периоду политического, военного, экономического, дипломатического сотрудничества между двумя странами. На его основе строились двусторонние отношения вплоть до конца 1950-х годов, хотя формально он просуществовал до 1980 г.

При поддержке СССР в КНР были созданы предприятия по производству реактивных истребителей и бомбардировщиков, артиллерийских систем. Китайские специалисты были ознакомлены с советскими достижениями в области ядерных технологий.

Вместе с тем партнерство двух государств и их компартий таило в себе потенциальную возможность их соперничества. Особенно это стало заметно после смерти И. Сталина, когда Китай стал претендовать на роль лидера социалистического движения.

Нарастание разногласий между СССР и КНР.

Ухудшение советско-китайских отношений принято связывать с изменениями позиции советского руководства, провозглашенными на ХХ съезде КПСС . Мао Цзэдун отрицательно отнесся к осуждению культа личности И. Сталина.

В сфере международной политики Китай не принял советскую концепцию мирного сосуществования, провозглашенную Н.С. Хрущевым , считая ее предательской (рассматривали как сговор великих держав против молодых освободившихся стран).

Китай не поддерживал тезис СССР о необходимости и возможности предотвращения войны. Более того, Пекин выдвинул идею революционной войны. На совещании представителей коммунистических и рабочих партий в Москве в ноябре 1957 г. Мао выдвинул тезис о том, что даже если в случае термоядерной войны будет уничтожена половина человечества, вторая, победившие народы «крайне быстрыми темпами создадут на развалинах империализма в тысячу раз более высокую цивилизацию, чем при капиталистическом строе, построят свое подлинно прекрасное будущее».

В 1958 г. Мао Цзэдун провозгласил «новую генеральную линию» во внутренней политике. Эксперимент «трех красных знамен» («генеральная линия», «большой скачек» в промышленности, а также создание «народных коммун» в деревнях), имел ужасающие последствия. Советское руководство считало попытки китайцев построить собственное социалистическое общество за три года, без оглядки на «большого брата» ошибочными, авантюристскими и опасными для интересов СССР.

Раскол.

В 1957-58 гг. ухудшилась международная ситуация вокруг о. Тайваня, правительство которого поддерживало США, а КНР считала необходимым добиться его присоединения. СССР фактически отказался поддержать КНР в сложившейся ситуации, что стало переломным в отношениях двух стран. 8 октября 1958 г. Пекин отклонил сделанные в начале августа Н. С. Хрущевым предложения о строительстве советской базы для подводных лодок и радиолокационной станции слежения. В ответ СССР разорвал в 1959 г. соглашения в области ядерной энергии, а затем в следующем году отозвал своих технических специалистов со строек китайского народного хозяйства. Были также сокращены или задержаны поставки сырья, оборудования и запасных частей. Позже Советский Союз потребовал возвращения кредитов, предоставленных Китаю начиная с 1950 г. На этот же год пришелся серьезный кризис и голод, ударивший по миллионам жителям КНР (по официальным данным скончалось около 20 миллионов человек).

Так впервые в истории произошел серьезный раскол в социалистическом движении. Мнения расходились в отношении Албании, с руководством которой обострились отношения у Москвы в 1961 г., в результате чего произошел полный разрыв советско-албанских отношений. В противовес советской позиции, весной 1962 г. Пекин подписал с Тираной соглашение о предоставлении экономической помощи.

КНР кроме Албании, в разной степени поддерживала Румыния, КНДР, «леваки» в национально-освободительном движении стран Латинской Америки, Азии и Африки.

Не сошлось советское и китайское руководство с оценками Карибского кризиса. Впервые открыто в печати Пекин критиковал внешнеполитическую линию Москвы, назвав размещение ракет на Кубе авантюризмом, а их вывод – капитулянтством. Хрущев обвинил Китай в «негибкой» линии поведения.

Серьезные противоречия возникли по территориальным вопросам. Уже с лета 1960 г. на всей 7250-километровой советско-китайской границе стали возникать инциденты, которые постепенно стали приобретать провокационный характер. Только в 1962 г. на границе произошло более 5 тысяч различных нарушений.

В 1963 г. по посольским каналам в Москву было доставлено письмо китайского руководства, в котором указывались 25 пунктов несогласий с позицией советского правительства, фактически подвергавшие резкой критике весь государственный и общественный строй СССР. Кроме этого руководство КПСС обвинялось в отходе от принципов марксизма-ленинизма и мировой революции в целом.

Вскоре китайское руководство предъявило Советскому Союзу значительные территориальные претензии, касающиеся Дальнего Востока, части Восточной Сибири, а также отдельных областей Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Мао Цзэдун требовал ревизии российско-китайских договоров XIX в. Пекин выдвинул тезис о том, что царская Россия захватила более 1,5 млн. кв.км «исконно китайских земель».

В середине 60-х гг. Советский Союз был окончательно возведен в статус врага. В пропагандистский обиход вошел термин «угроза с Севера». Когда в 1964 г. в КНР прошло первое испытание атомного оружия, было официально заявлено, что это сделано «во имя защиты суверенитета, против угроз США т великодержавности СССР».

Разрыв отношений между двумя партиями произошел в марте 1966 г. В официальном письме от 22 марта 1966 г. ЦК КПК заявил о своем отказе направить делегацию на ХХШ съезд КПСС, тем самым фактически объявив о том, что встает в открытую оппозицию КПСС.

Разрыв отношений и вооруженный конфликт. Начавшаяся в КНР в 1966 г. «культурная революция» привела к полной узурпации власти в стране Мао Цзэдуном. Курс на углубление культурной революции в стране сопровождался обострением отношений КНР практически со всеми странами-соседями, и в первую очередь с СССР. Отношения между двумя компартиями были разорваны. Произошло ряд неприятных инцидентов, в феврале 1967 г. советская сторона была вынуждена эвакуировать из Пекина семьи советских дипломатов.

Кульминацией советско-китайской конфронтации стал пограничный вооруженный конфликт в марте 1969 г., на реке Уссури за остров Даманский, который продолжался в течение двух недель. В течение апреля-августа 1969 пограничные конфликты вспыхивали и на других участках границы. Крупномасштабные провокации могло перерасти в реальное военное столкновение двух государств. Силовой отпор явился главной причиной, заставившей руководство Китая согласиться на проведение дипломатических и пограничных консультаций.

Переговоры по спорным пограничным вопросам начались в Пекине 20 октября 1969 г. Хотя и после этого советско-китайские отношения оставались враждебными, но кульминация противостояния была преодолена и угроза широкомасштабного конфликта между СССР и КНР уменьшилась.

В начале 70-х гг. был открыто выдвинут тезис о большей опасности Советского Союза: «Американский империализм – это бумажный тигр, который уже давно проткнут народами мира, «социал-империализм» - намного обманчивее по сравнению с империализмом старой марки и поэтому намного опаснее».

Региональные конфликты между СССР и КНР. Камбоджа и Вьетнам.

Внутриполитические изменения, произошедшие в Китае в середине 1970-х годов (смерть Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая, осуждение «банды четырех», приход к власти Хуа Гофэна и Дэн Сяопина) никак не отразились на внешнеполитических приоритетах КНР. Несмотря на установление дипотношений с США, Китай продолжал борьбу, как против американского империализма, так и против советского гегемонизма.

Характерным примером столкновения китайской и советской «сфер влияния» послужили события в Камбодже , где в 1975 году к власти пришли «красные кхмеры» во главе с Пол Потом, которых поддерживал Китай.

Помимо организации социальных экспериментов внутри государства «красные кхмеры» начали устраивать пограничные провокации против Вьетнама. В ноябре 1978 г. Вьетнам заключил долговременный договор о дружбе и сотрудничестве с СССР. Вскоре после этого вьетнамская армия начала полномасштабное вторжение в Камбоджу, результатом которого стали свержение Пол Пота и приход к власти провьетнамского руководства.

В Ханое приняли решение выслать из своей страны около 200 тысяч этнических китайцев, традиционно занимавшихся во Вьетнаме торговлей.

Руководство КНР официально сообщило о намерении «преподать Вьетнаму урок». Военные действия начались 17 февраля 1979 г. и продолжались до 18 марта, хотя Китай заявил о начале планомерного вывода войск из Вьетнама уже 5 марта. СССР в конфликт не вмешалось, ограничилось лишь демонстрацией военной мощи, осуждением агрессора и военными поставками Вьетнаму.

Следствием китайско-вьетнамского конфликта стало и принятие китайским руководством решения об отказе продлить советско-китайского договора 1950 года, срок действия которого истекал в 1980 г.

Нормализация отношений.

В марте 1982 г. в речи в Ташкенте по поводу 60-летия Советской власти в Узбекистане Л. И. Брежнев выдвинул идею мер доверия на советско-китайской границе. Китайская сторона ответила согласием.

С октября 1982 г. возобновились, прерванные с 1980 г., советско-китайские переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел.

В 1984 г. началась подготовка к заключению долгосрочного советско-китайского соглашения по внешней торговле на 1986-1990 гг.

Окончательная нормализация отношений с КНР произошла после визита М. С. Горбачева в Пекин (май 1989 г.), в ходе которого были нормализованы советско-китайские межгосударственные отношения и связи между КПСС и КПК.

Вслед за тем, в апреле 1990 г., в ходе визита в Москву Госсовета КНР, Ли Пэна, была подписана серия соглашений по сотрудничеству в сфере экономики, торговли, науки, техники и культуры, заложившие основы сотрудничества РФ и КНР в 90-е гг. XX в.