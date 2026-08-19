СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКИЙ КОНФЛИКТ 1921–1922

Совéтско-финляндский конфликт 1921–1922 — вооруженное противостояние в Карелии, связанное с вмешательством финляндских добровольцев в восстание карельского населения на территории России. В 1918 Финляндия заявила о своих территориальных претензиях на карельские земли, которые никогда не были частью Швеции-Финляндии или Великого княжества Финляндского. На мирных переговорах с Россией в Тарту 1920 финны безуспешно пытались провести границу от Ладоги до Белого моря, в духе идеи «Великой Финляндии». В числе главных нерешенных вопросов на переговорах остался так называемый карельский вопрос. Автономия Карелии в границах России не устраивала ни карельских, ни финских националистов. Интервенция в Беломорской Карелии 1918–1920 и последующие попытки присоединить населенные карелами земли трактуются финляндской историографией как помощь финнов соплеменникам в борьбе с большевизмом. Формирование и финансирование добровольческих отрядов проходили через коммерческие структуры при негласном согласии правительства, отрицавшего свою причастность к военным действиям.

Подготовка к восстанию началась летом 1921. В октябре в с. Ухта был создан подпольный «Временный Карельский комитет», который возглавили Я. Таккинен (Ilmarinen), В. Сидоров (Levonen) и О. Борисов (Borissainen), бывшие офицеры финской регулярной армии. Боевые действия карельских сепаратистов (около 3 тыс. человек), поддержанные финскими добровольцами (порядка 550 человек), начались 6 ноября 1921. По советско-финляндскому договору 1920 полевые части Красной армии были выведены с территории Карелии, границу охраняли 700 бойцов, включая пограничные отряды (300 человек). К концу декабря численный состав советских боевых соединений был увеличен до 8,5 тыс. человек, на завершающем этапе событий — свыше 30 тыс. человек. К началу января 1922 была разбита главная карельско-финская группировка — заняты деревня Поросозеро на южном фланге фронта, населенные пункты Реболы и Кимасозеро на центральном участке фронта. 25 января на северном направлении были взяты с. Кестеньга и Кокисальма, в начале февраля 1922 пал административный центр сопротивления — Ухта. К середине февраля территория Карелии была полностью занята Красной армией. 21 марта 1922 подписано Соглашением между правительством РСФСР и правительством Финляндии о принятии мер по обеспечение неприкосновенности советско-финляндской границы. 30 марта 1923 советское правительство амнистировало рядовых участников карельского восстания. В 1924 финляндское правительство установило наказание за помощь карельским сепаратистам. Пограничные инциденты продолжались вплоть до конца 1920-х.

Лит .: Килин Ю. М. Карелия в политике Советского государства. 1920–1941. Петрозаводск, 1999; Niinistö J. Heimosotien historia. 1918–1922. Helsinki, 2016; Витухновская-Кауппала М. А., Осипов А. Ю. В пучине гражданской вой­ны: Карелы в поисках стратегий выживания. 1917–1922. М.–СПб., 2021; Осипов А. Ю. Карельское восстание 1921–1922 годов: причины, сущность, последствия // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Петрозаводск, 2021. Т. 43, № 4. С. 71–77. Т. В. Андросова.