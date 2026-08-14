СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА (Зимняя война) - военный конфликт между СССР и Финляндией 30 ноября 1939 – 13 марта 1940 годов.

Финляндия была отнесена к сфере влияния СССР секретными протоколами к советско-германскому договору о ненападении 1939 года. Но, в отличие от других стран Прибалтики она отказалась пойти на серьезные уступки СССР. Советское руководство требовало отодвинуть границу от Ленинграда, так как она проходила в 32 км от «северной столицы». В обмен СССР предлагал более обширные и менее ценные территории Карелии. Ссылаясь на угрозу Ленинграду в случае агрессии со стороны потенциального противника через территорию Финляндии в условиях Второй мировой войны , СССР требовал также прав на аренду островов (прежде всего Ханко) для создания военной базы.

Финляндское руководство во главе с премьер-министром А. Каяндером и главой Совета обороны К. Маннергеймом (в его честь финская линия укреплений стала называться «линией Маннергейма») в ответ на советские требования решило тянуть время. Финляндия была готова незначительно откорректировать границу так, чтобы не затронуть линию Маннергейма. 12 октября - 13 ноября в Москве проходили переговоры с финскими министрами В. Таннером и Ю. Паасикиви, но они зашли в тупик.

26 ноября 1939 года на советско-финской границе, в районе советского пограничного пункта Майнила с советской стороны был произведен провокационный обстрел советских позиций, который был использован СССР как предлог для нападения. 30 ноября советские войска вторглись в Финляндию на пяти основных направлениях. На севере советская 104 дивизия оккупировали район Петсамо. Южнее от района Кандалакши 177 дивизия двинулась на Кеми. Еще южнее 9 армия наступала на Оулу (Улеаборг). Заняв эти два порта в Ботническом заливе, советская армия рассекла бы Финляндию надвое. К северу от Ладоги 8 армия выдвигалась в тыл линии Маннергейма. И, наконец, на главном направлении 7 армия должна была прорвать линию Маннергейма и войти в Хельсинки. Финляндия должна была быть разгромлена за две недели.

И. Сталин рассчитывал быстро справиться с Финляндией, и поэтому направил против нее относительно небольшие силы, меньше чем против Польши. В частях РККА, сосредоточенных на границе с Финляндией, было 425 тысяч человек. К началу войны Финляндия располагала до 500 тысяч обученных бойцов, из которых под ружьем было 265 тысяч Первоначальное соотношение численности войск было всего 1:1,6 в пользу красной армии. Лишь позднее было достигнуто тройное превосходство в численности. Превосходство по артиллерии было 5 к 1, по танкам 7,5 к 1, по боевым самолетам 10 к 1. Значительное превосходство РККА в танках в условиях пересеченной местности Карелии и Карельского перешейка играло незначительную роль.

2 декабря было создано марионеточное просоветское «Народное правительство Финляндской демократической республики» во главе с О. Куусиненом .

6-12 декабря войска 7 армии под командованием К. Мерецкова вышли к линии Маннергейма, но взять ее не смогли. 17-21 декабря советские войска штурмовала линию, но неудачно.

Попытка обойти линию севернее Ладожского озера и через Карелию не удалась. Финны лучше знали эту территорию, быстрее передвигались и лучше маскировались среди холмов и озер. Советские дивизии двигались колоннами по немногочисленным пригодным для прохода техники дорогам. Финны, обходя советские колонны с флангов, рассекали их в нескольких местах. Так были разгромлено несколько советских дивизий. В итоге боев декабря – января силы нескольких дивизий попали в окружение. Наиболее тяжелым было поражение 9 армии под Суомуссалми 27 декабря – 7 января, когда были разгромлены сразу две дивизии.

Ударили морозы, снег завалил Карельский перешеек. Советские солдаты гибли от холода и обморожений, так как прибывавшие в Карелию части не были достаточно обеспечены теплым обмундированием — к зимней войне не готовились, рассчитывая на быструю победу.

В страну направились добровольцы самых разных взглядов — от социал-демократов до антикоммунистов правого толка. Великобритания и Франция поддержали Финляндию оружием и продовольствием.

14 декабря 1939 года Лига наций объявила СССР агрессором и исключила его из своего состава. В январе 1940 года Сталин решил вернуться к скромным задачам — взять не всю Финляндию, а отодвинуть границу от Ленинграда и установить контроль над Финским заливом.

Северо-Западный фронт под командованием С. Тимошенко 13-19 февраля прорвал линию Маннергейма. 12 марта советские войска ворвались в Выборг. Это значило, что через несколько дней может пасть Хельсинки. Численность советских войск была доведена до 760 тыс. человек. Финляндия была вынуждена принять условия СССР, а они ужесточились. Теперь СССР требовал провести границу близ линии, определенной Ништадским миром 1721 года, в том числе передать СССР Выборг и ладожское побережье. Не снимал СССР и требование аренды Ханко. Мирное соглашение на этих условиях было заключено в Москве в ночь на 13 марта 1940 года.

Безвозвратные потери советской армии в войне составили более 126 тысяч человек, а финнов — более 22 тысяч (не считая умерших от ран и болезней). Финляндия сохранила свою независимость.

Источники:

По обе стороны Карельского фронта, 1941-1944: Документы и материалы. Петрозаводск, 1995;

Тайны и уроки Зимней войны, 1939-1940: По документам рассекреченных архивов. СПб., 2000.