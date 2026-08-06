СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Двусторонние межгосударственные связи между СССР и Чехословакией в годы Великой Отечественной войны, направленные восстановление дипломатических отношений и ведение совместных действиях в войне против фашистской Германии.

В марте 1939 г. прекратила существование созданная в 1918 г. Чехословацкая республика (ЧСР). Чешские земли, оккупированные частями вермахта, под названием «Протекторат Богемия и Моравия» вошли в состав «Третьего рейха»; на территории Словакии по желанию Гитлера возникло формально самостоятельное государство Словацкая республика; оккупированная венгерскими войсками Подкарпатская Русь (Закарпатская Украина) была включена в состав Венгрии. Советский Союз, сначала решительно протестовавший против расчленения Чехословакии, после подписания 23 августа 1939 г. Пакта о ненападении с гитлеровской Германией установил дипломатические отношения со Словацкой республикой, которые существовали вплоть до начала Великой Отечественной войны. Словацкая армия участвовала в сражениях на советско-германском фронте на стороне «Третьего рейха». Президент Чехословакии Э. Бенеш, покинувший страну еще в октябре 1938 г., возглавил за границей борьбу за восстановление ЧСР в домюнхенских границах. На территории Великобритании возникло чехословацкое эмигрантское правительство. После начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 г., по обоюдному желанию сторон были восстановлены советско-чехословацкие дипломатические отношения, подписано соглашение о совместных действиях в войне против фашистской Германии и создании чехословацких воинских частей на территории СССР. В Москву возвратился чехословацкий посланник З. Фирлингер, а Э. Бенеш выразил желание посетить ее «при первом удобном случае». После визита в СССР А. Идена (декабрь 1941 г.) идея поездки Бенеша в СССР начала обкатываться по дипломатическим каналам. В центре внимания находился вопрос о создании после войны чехословацко-польской конфедерации, по отношению к которой советское руководство занимало сначала осторожную, выжидательную позицию, опасаясь ее антисоветской направленности. Неоднократно поднимался вопрос о будущем Подкарпатской Руси (ПР). Бенеш полагал, что после войны она должна принадлежать либо ЧСР, либо СССР, который пока считал это вопрос неактуальным. Предпринимались практические шаги по созданию чехословацкой воинской части на советской территории, центром формирования которой стал город Бузулук в Оренбургской области. В мае 1942 г. советское правительство выступило за восстановление Чехословакии в существовавших до Мюнхена границах. Во время встречи В. М. Молотова с Э. Бенешем в Лондоне 9 июня 1942 г. были обсуждены актуальные вопросы советско-чехословацких отношений и визита президента в СССР. Однако договоренности о его скорой поездке в Москву достигнуто не было: осенью 1942 г. в связи с затягиванием открытия Второго фронта усилилась напряженность в советско-английских отношениях и возобладал негативный взгляд советского руководства на создание чехословацко-польской конфедерации из-за открыто антисоветской позиции польского эмигрантского правительства. В марте 1943 г. Бенеш поставил вопрос о возможности заключения еще до окончания войны советско-чехословацкого договора о взаимопомощи в духе англо-советского договора (май 1942 г.). Москва выразила принципиальное согласие. Но против этого возражала Англия, с чем Бенеш не мог не считаться. В конце концов разногласия удалось преодолеть, и 12 декабря 1943 г. в Москве был подписан советско-че-хословацкий Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Для Советского Союза он стал первой серьезной заявкой на укрепление своих позиций в центральноевропейском регионе. Для Бенеша заключение договора означало не только начало реализации его концепции роли Чехословакии как «моста между Западом и Востоком», но и гарантию того, что Мюнхен не повторится. Кроме того, он полагал, что закрепленный в Договоре принцип невмешательства во внутренние дела друг друга снимет реально обозначившуюся в условиях быстрого приближения Красной Армии к довоенным границам ЧСР угрозу ее советизации и большевизации. 8 апреля 1944 г. советские войска вышли к домюнхенским границам Чехословакии. По инициативе чехословацкой стороны 8 мая в Лондоне было подписано Соглашение об отношениях между советским Главнокомандующим и Чехословацкой администрацией после вступления советских войск на территорию Чехословакии (текст был подготовлен чехословацкой стороной). Соглашение, в главном совпадавшее с аналогичными соглашениями, подготовленными западными союзниками для подписания с бельгийским, голландским и норвежским правительствами, оказалось весьма несовершенным с точки зрения его практической реализации, поскольку давало возможность сторонам толковать отдельные его положения в собственных интересах. Сразу после вступления советских войск на территорию Подкарпатской Руси это привело ко множеству недоразумений и конфликтов. Москва, принявшая негласное решение о присоединении Закарпатья к СССР, стремилась развернуть там под руководством коммунистов (как присланных из Советского Союза, так и местных) и при содействии советских военных органов «народное движение» за разрыв Подкарпатской Руси с Чехословакией и «воссоединение» с братской Украиной, ставшей в феврале 1944 г. субъектом международных отношений. В Закарпатье начался набор населения (формально на добровольной основе) в ряды Красной Армии. Восстанавливались и создавались заново местные организации компартии. Коммунисты, политически наиболее активная часть населения, взяли на себя роль «организаторов общественного мнения» и выразителей настроений в пользу присоединения ПР к СССР. Созданная в конце ноября 1944 г. Народная Рада Закарпатской Украины (НРЗУ), состоявшая в основном из коммунистов, бывших политэмигрантов в СССР, приняла постановление о «воссоединении Закарпатской Украины со своей великой матерью Советской Украиной». Деятельность чехословацкой правительственной делегации во главе с Ф. Немецем, прибывшей на территорию Подкарпатской Руси в конце октября 1944 г., была фактически заблокирована. Бенеш, в принципе не возражавший против передачи Закарпатья Советскому Союзу, решительно настаивал на том, что это должно произойти после восстановления Чехословакии в домюнхенских границах (т. е. после войны) и на законных основаниях. Ситуация в Подкарпатской Руси и ее разные оценки Москвой и «чехословацким» Лондоном обозначили первую серьезную трещину в советско-чехословацких отношениях, основанных на договоре 1943 г. и майском соглашении 1944 г. 6 октября 1944 г. советские войска и 1-й чехословацкий армейский корпус под командованием Л. Свободы, преодолев в кровопролитных сражениях с частями вермахта Дукельский перевал в Карпатах, вступили на территорию Словакии. В это время еще продолжалось Словацкое национальное восстание (29 августа-28 октября 1944 г.), которому Советский Союз по договоренности с чехословацким эмигрантским правительством оказывал посильную помощь, снабжая повстанцев оружием, боеприпасами, медикаментами, доставляя людей и технику. Во время восстания на территорию Словакии были переправлены сформированные в СССР 2-я чехословацкая парашютно-десантная бригада и 1-й чехословацкий истребительный полк. Однако запросы повстанцев не могли быть удовлетворены полностью. Восточно-Карпатская операция Красной Армии (8 сентября-28 октября 1944 г.), частью которой была Карпато-Дуклинская операция, малоперспективная с военной точки зрения, была начата не из военно-стратегического расчета, а по политическим соображениям — для оказания помощи словацким повстанцам. Переход Красной Армии за Карпаты вместе с тем означал выход СССР в Центральную Европу, превращение его в решающий фактор международных отношений в этом регионе. Когда стало окончательно ясно, что большая часть Чехословакии будет освобождена советскими войсками, Бенеш, памятуя о событиях в Подкарпатской Руси, принял решение о переносе деятельности чехословацкого правительства на освобожденную территорию. Путь на родину лежал через Москву, куда он прибыл 17 марта 1945 г. Во время встреч с И. В. Сталиным и В. М. Моло-товым был обсужден ряд вопросов советско-чехословацких отношений, в т. ч. о границах ЧСР с Германией, Венгрией и Польшей, трансфере из Чехословакии немецкого и венгерского населения, будущем Подкарпатской Руси (Бенеш по просьбе советской стороны дал в письменном виде «тайное обещание» о ее присоединении к СССР), об организации чехословацкой армии, об экономических отношениях и др. В Москве было сформировано новое чехословацкое правительство, программа которого, по сути, была одобрена советской стороной и в котором серьезные позиции заняли коммунисты. Правительство декларировало сотрудничество ЧСР с СССР в военном, политическом, экономическом и культурном отношениях; русский язык объявлялся главным среди иностранных языков, чтобы молодежь могла приобретать «необходимые знания о возникновении, устройстве, развитии, экономике и культуре СССР». Окончательное освобождение Чехословакии от немецких оккупантов произошло в ходе Пражской операции Красной Армии 6-11 мая 1945 г. День вступления советских войск в Прагу — 9 мая — стал национальным праздником Чехословакии (Днем освобождения).

Исторические источники:

Документы внешней политики СССР. Т. 5, 18. М., 1961—73;

Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Документы и материалы. М., 1960.

Автор статьи: Марьина В. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015