СОВЕТСКО-БОЛГАРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Двусторонние межгосударственные связи между СССР и Болгарией в годы Великой Отечественной войны, направленные на сохранение дипломатических отношений, выгодных для Советского Союза с точки зрения неучастия болгарских войск в советско-германской войне, облегчения деятельности советской разведки в этой стране, а также для дальнейшего привлечения Болгарии к антифашисткой борьбе.

После нападения Германии на Советский Союз в советско-болгарских отношениях формально ничего не изменилось. Специфика этих отношений заключалась в том, что Болгария, присоединившаяся 1 марта 1941 г. к Тройственному пакту, была единственной из союзников Германии, поддерживающей официальные дипломатические отношения с СССР. Более того, после разрыва советскогерманских отношений болгарское посольство в Москве представляло также интересы Германии. По некоторым данным, в период успешного наступления вермахта летом 1941 г. советское руководство стало искать через болгарского посланника в Москве И. Стаменова возможности начать мирные переговоры с Германией с целью завершения войны на основе территориальных уступок . Не рассматривая здесь истинные намерения советского руководства, отметим саму возможность проведения подобных акций через контакты с болгарской стороной. Однако межгосударственные отношения Советского Союза с Болгарией не отражали широты фактических связей, существовавших между двумя странами. СССР был крайне заинтересован в развертывании антигерманского и антиправительственного движения Сопротивления в этой балканской стране с традиционно русофильскими настроениями и с сильной компартией. Через находившееся в Москве Заграничное бюро Болгарской рабочей партии (БРП) и ее лидера Г. Димитрова, генерального секретаря Коминтерна, болгарским коммунистам передавались инструкции по организации движения Сопротивления. Сразу же после нападения Германии на СССР БРП, исходя из указаний Коминтерна, приняла курс на вооруженную борьбу и вооруженное восстание. В августе 1941 г. в Болгарию из СССР на советских подводных лодках нелегально переправились 2 группы болгарских политэмигрантов-коммунистов, а в сентябре с советских самолетов в различные районы страны были сброшены еще 5 групп. Их цель состояла в ведении разведывательных, боевых и саботажных действий в тылу гитлеровской Германии. Судьба большинства политэмигрантов оказалась трагичной — почти все они погибли. После 22 июня 1941 г. военно-политическая обстановка в Болгарии была крайне неблагоприятной для антигерманских и просоветских, прежде всего, коммунистических сил. Территория страны, ее порты и аэродромы использовались для нужд вермахта. Хотя в планах германского командования участие Болгарии в агрессии на Востоке на этом этапе войны не предусматривалось, ей отводилась роль жандарма на Балканах. Болгарскому правительству приходилось считаться с традиционно дружественными чувствами болгар к русскому народу, и оно не решилось послать на Восточный фронт ни одного солдата. При этом в Болгарии, достигшей в 1940-1941 гг. с помощью Германии национального объединения, не участвовавшей непосредственно в военных действиях и пока сохранявшей относительно стабильную экономику, отсутствовали условия для организации массового движения Сопротивления. Значительная часть населения находилась под влиянием националистической и усилившейся антисоветской пропаганды. Поэтому в партизанской борьбе участвовали почти исключительно коммунисты, комсомольцы и им сочувствующие. Несмотря на расширение вооруженного Сопротивления в Болгарии в 1943-1944 гг., оно не достигло размаха антифашистского движения в оккупированных Германией странах. Вскоре после Тегеранской конференции СССР активизировал свою политику в отношении Болгарии, считая ее зоной советских интересов (преобладающая роль Советского Союза в Болгарии была признана и Великобританией). С января 1944 г. советское руководство начало дипломатическое наступление с целью заставить болгарское правительство прекратить военную помощь Германии. В ряде нот оно пыталось принудить кабинет Д. Божилова разорвать союз с Германией и протестовало против превращения черноморских портов Варна и Бургас в германские военно-морские базы и использования болгарских аэродромов германскими самолетами для нанесения ударов по СССР. В мае было выдвинуто конкретное требование восстановить закрытое в 1942 г. советское консульство в Варне и открыть новые в Бургасе и Русе. С началом Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 г. Москва усилила нажим на болгарское правительство (с 1 июня 1944 г. возглавлявшееся И. Багряновым), а также активизировала помощь партизанскому движению, включавшую заброску боевых групп и оружия. 5 сентября 1944 г. Советский Союз объявил Болгарии войну с мотивировкой, что болгарское правительство фактически ведет войну в лагере Германии против СССР. Принятое 6 сентября новым кабинетом К. Муравиева решение о разрыве дипломатических отношений с Германией и немедленном начале переговоров с СССР о перемирии не было принято во внимание. 8 сентября 1944 г. части 3-го Украинского фронта вошли в Болгарию. Вступление советских войск на болгарскую территорию создало благоприятные условия для активных действий леворадикальных сил во главе с БРП, объединившихся вокруг Отечественного фронта (ОФ). В ночь на 9 сентября власть в стране перешла в руки ОФ, что означало радикальное изменение как внутреннего, так и международного положения Болгарии. В тот же день советское правительство согласилось на просьбу правительства ОФ начать переговоры о перемирии. С этого момента ключевыми в советско-болгарских отношениях стали вопросы об условиях перемирия с Объединенными Нациями и о взаимодействии советских и болгарских войск при изгнании германских частей с Балкан. Присутствие в течение трех лет войск Красной Армии в Болгарии способствовало закреплению результатов победы сил ОФ, ориентировавшихся на СССР. На это же была направлена деятельность Союзной Контрольной Комиссии в Болгарии под председательством представителя советского главнокомандования. Эти цели совпадали с представлениями нового болгарского правительства о национальных интересах страны, заключавшихся в подписании союзными державами мирного договора с Болгарией (10 февраля 1947 г.) на приемлемых для нее условиях. Таким образом в 1944-1945 гг. главными целями советской внешней политики в Болгарии было решение двух задач: обеспечение военных условий для скорейшего разгрома гитлеровских войск на Балканах и создание гарантий для утверждения международно-правового положения правительства Отечественного фронта.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: Документы и материалы. Т. 1-3. М., 1946-1947.

Автор статьи: Валева Е. Л.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015