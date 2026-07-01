СОВЕТСКО-АНГЛИЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1941

Соглашения, согласно которому стороны обязывались оказывать друг другу вооруженную помощь в войне с Германией и не заключать сепаратного мира.

Было подписано 12 июля по инициативе правительства СССР. 27 июня оно поставило перед Великобританией вопрос о выработке определенной политической базы для осуществления сотрудничества обеих стран в борьбе против нацистской Германии. Британская дипломатия сперва уклонялась от заключения какого-либо политического соглашения с СССР, т. к. в Лондоне не были уверены в длительности сопротивления Красной Армии. В ходе переговоров советская сторона отстаивала необходимость подписания конкретного соглашения. На встрече с британским послом Р. С. Криппсом 8 июля 1941 г. И. В. Сталин предложил подписать документ, по которому Англия и СССР обязались бы оказывать друг другу вооруженную помощь в войне с Германией и не заключать сепаратного мира. Р. С. Криппс рекомендовал своему правительству принять предложение об англо-советском соглашении, пояснив, что оно связало бы СССР обязательством продолжать сопротивление. Заключение соглашения, считал посол, отвечает интересам «сохранения восточного фронта», отказ же может иметь своим результатом победу Гитлера. Британский кабинет после обсуждения решил принять советское предложение, но не в форме соглашения, а как «согласованную англо-советскую декларацию». Но по настоянию И. В. Сталина английская сторона в конце концов согласилась с предложенным советским вариантом. «Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии» было подписано в Москве заместителем председателя Совета Народных Комиссаров В. М. Молотовым и Чрезвычайным и Полномочным послом Великобритании в СССР Р. С. Криппсом. Оно содержало два пункта: «1. Оба Правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии. 2. Они далее обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия». Советско-английское соглашение от 12 июля 1941 г. явилось первым межправительственным документом в процессе формирования Антигитлеровской коалиции с участием СССР и других государств, вступивших в разное время в вооруженную борьбу с фашистско-милитаристским блоком. У. Черчилль в своем выступлении в английской палате общин 15 июля 1941 г. назвал соглашение «союзом», а русский народ — «союзником», желая ослабить критику со стороны тех парламентариев, которые высказывались за подписание официального договора между СССР и Великобританией о союзе и взаимопомощи. Такой договор был заключен позже, в мае 1942 г.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : Документы и материалы. Т. 1, М., 1946;

Советско-английские отношенияво время Великой Отечественной войны 1941 - 1945. В 2 Т. М., 1983.

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015