СОВЕТСКИЙ НАУЧНЫЙ АТЕИЗМ

Система взглядов, в рамках которой утверждается и аргументируется необоснованность религии, ставшая одной из философских осново для строительства советского общества.

Оказавшись у власти, правительство большевиков повело политику, направленную на изживание из сознания народа религиозных «пережитков», и единственно верным взглядом на этот феномен со временем стал научный атеизм, задача которого состояла в том, «чтобы уничтожить религию как таковую. «Освобождение людей от религии является положительной задачей научного атеизма «...» и приобретает свой положительный статус исходя из того, что религия как таковая считается феноменом отрицательным; следовательно, избавление людей от нее – положительно» – таково было кредо советской политики в области религии. Созидательной задачей правительства большевиков было строительство социализма, которое стало государственной идеологией.

Главным же врагом социализма, возводимого на прочных началах материализма, являются «идеализм», который приравнивается в религиозности. В. И. Ленин однозначно утверждал: «Идеализм есть поповщина». В частности, Л. Д. Троцкий опасался, как бы рабочая молодежь не оказалась «незащищенной против различных учений идеализма, представляющих, в сущности, перевод религиозных догм на язык мнимой философии», которая «предпосылает сознание, мысль, познание – материи, а не наоборот», как следовало бы. Поэтому «задача материалистического воспитания рабочей молодежи состоит в том, чтобы раскрыть перед ней «...» закон, гласящий, что сознание людей представляет собой не свободный, самостоятельный психологический процесс, а является функцией материального хозяйственного фундамента, т.е. обуславливается им и служит ему». А. В. Луначарский говорил о том, что религиозные представления как таковые, относятся к пережиткам первобытного мышления, вызванным потребностью объяснить загадочные явления мира. «Когда была открыта стихия мира духов, то естественно было, что все непонятное для человека «...» было отнесено к действию этих духов». «Дикарь представлял себе, что действие тел происходит не согласно их свойствам «...» а по воле духов «...» При искалеченном, отравленном мифами, в корне неправильно выдуманном представлении о духах человек полагает, что все это зависит от душ, похожих на его собственное создание, имеет поэтому свои собственные меры воздействия на эти души: мольбу, убеждение, подарки и т.д. Молитвы и жертвы – это проявления магического восприятия мира». Другим источником религиозных представлений была, по мнению Луначарского, потребность в справедливости (к которой восходит идея рая и ада), возникшая «перед лицом человеческой злобы, гордости и борьбы людей друг с другом». В свою очередь, советская идеология предлагала людям новое мышление, которое должно было компенсировать все то, что люди искали в религии и создать «нового человека», не обремененного пережитками «первобытного мышления».