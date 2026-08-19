СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА

Совéтский комитéт защиты мира (СКЗМ) — общественная организация в СССР, подконтрольная Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). СКЗМ содействовал выполнению внешнеполитических задач СССР, координируя деятельность советской общественности, критиковавшей «поджигателей вой­ны» в капиталистическом мире, устанавливая и укрепляя связи с зарубежными организациями, боровшимися за мир, проводя мероприятия в поддержку разоружения. 25–27 августа 1949 в Москве состоялась Всесоюзная конференция сторонников мира, на которой был образован СКЗМ. Первым председателем Президиума СКЗМ был избран писатель Н. С. Тихонов. СКЗМ участвовал во Всемирных конгрессах и конференциях в защиту мира, входил во Всемирный совет мира , вместе с другими участниками II Всемирного конгресса сторонников мира 15–19 марта 1950 поддержал призыв запретить атомное оружие. По официальным данным, комитетом было собрано 115 млн подписей советских граждан в поддержку этого требования. СКЗМ выступал с осуждением вой­ны в Корее и во Вьетнаме. Работа комитета финансировалась формально из членских взносов, но фактически из Советского фонда мира. Издавал журнал «Век ХХ и мир». Во время Перестройки СКЗМ занялся коммерческой деятельностью. 4 февраля 1992 был преобразован в Федерацию мира и согласия.

Лит. : В защиту мира. Информационный бюллетень. М., 1964–1966; Век ХХ и мир. М., 1967–1996. Д. Д. Пальчиков.