СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ТАВРИДЫ

Советская республика, провозглашённая на территории Крыма 19 марта 1918 года.

Провозглашение республики

28 января 1918 года была созвана конференция военно-революционных комитетов из представителей Таврической губернии, которая объявила себя Чрезвычайным съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. Его решением стало создание Таврического Центрального исполнительного комитета, состоявшего из левых эсеров и большевиков. Административным центром губернии стал Симферополь, а военный комиссариат располагался в Севастополе. Также на съезде обсуждался вопрос снабжения армии продовольствием, было решено использовать самые решительные меры, включая использование военной силы для решения этого вопроса. Председатель ЦИК был выбран Ж.А. Миллер. После этого местные большевики предпринимали усилия для упрочения своего влияния. 19 марта в Севастополе было созвано экстренное заседание ЦИК, который от имени I Учредительного съезда объявил о создании Социалистической Советской Республикой Тавриды (ССРТ), чья территория включала лишь полуостров Крым. Из-за сложности положения на Украине, близости фронта с Германией в это время не поднимался вопрос трех северных уездов республики (но в дальнейшем этот вопрос ставился). Несмотря на провозглашение новой государственности, соответствующих атрибутов выбрано не было (флаг, гимн и т.д.). На съезде был сформирован Совет народных комиссаров во главе с большевиком А.И. Слуцким, который накануне прибыл в Крым. В СНК вошли 8 большевиков и 4 левых эсера. Одним из первых совместных решений ЦИК и СНК Республики Тавриды стало признание условий Брестского мира , о чем было сообщено правительствам Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции, но последние так и не вступили в официальные отношения с новообразованной республикой.

Меры советской власти

Первыми мерами для укрепления собственной власти большевиков стало установление контроля над прессой, провозглашение цензуры, создание соответствующего отдела в СНК. ЦИК и СНК Таврической ССР, руководствуясь принципами военного коммунизма , в феврале-апреле 1918 года осуществили широкую программу национализации: транспорта, торгового флота, промышленных объектов, банков, земельных владений, а также учреждений культуры. Благодаря чрезвычайным мерам по решению продовольственной проблемы, Таврида направила 5 млн. пудов провизии Советской России, которая в качестве продуктового обмена отправляла в республику промышленную продукцию первой необходимости (одежду и обувь). Наркомат просвещения осуществлял меры по распространению образования (создание вечерних курсов) и защите объектов и памятников культурного значения. Но ситуация в республике складывалась неоднозначно, многие промышленные предприятия не работали, росло социальное недовольство, вызванное как ростом безработицы, так и классовым подходом к политике, осуществляемой большевиками.

Все это не могло не сказаться и на политической ситуации в республике: в начале апреля эсеры и меньшевики завоевали большинство голосов на выборах в Севастопольский совет, меньшевики заняли большинство мест в Евпатории, и даже в Симферополе появились городские управы, не подчинявшиеся решениям большевиков.

Вторжение германских и украинских войск

18-19 апреля 1918 года началось вооруженное вторжение на полуостров германских и украинских сил, к которому руководство республики оказалось попросту не готово. Перекоп был взят практически сразу, 20 апреля началась поспешная эвакуация Симферополя. Одновременно вспыхнуло крымско-татарское восстание, вызванное недовольством национальной и экономической политикой советской власти. Его центром стала Алушта, где был сформирован мусульманский комитет во главе с М. Хайретдиновым. 21 апреля большинство членов ЦИК и СНК Таврической ССР, включая А. Слуцкого, стремившихся перебраться в Новороссийск, были захвачены крымскими татарами и перевезены в Алушту, 22-23 апреля во время допросов их подвергли пыткам и издевательствам, а 24 апреля расстреляли на окраине города. Центром сопротивления стал Севастополь, где местные коммунисты предприняли меры для обороны города. В Ялту прибыл миноносец «Гаджибей» с отрядом красноармейцев, который был поддержан местными греками, пострадавшими от чинимого насилия со стороны крымских татар. 24 апреля Алушта была взята, начались антитатарские погромы. Красные части предприняли успешный контрудар в направлении центральных областей Крыма, который на некоторое время остановил наступление германских войск, но сил для ведения дальнейших боевых действий было явно недостаточно. Началась эвакуация и отступление сухопутных войск большевиков к Феодосии и Керчи. Часть кораблей отправилась из Севастополя в Новороссийск, на других были подняты украинские флаги, которые вскоре были заменены на германские стяги. 30 апреля 1918 года германские части вошли в Севастополь, Советская Социалистическая Республика Тавриды была ликвидирована.