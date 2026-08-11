СОВЕТ В АФИНАХ

СОВЕТ (БУЛЕ) В АФИНАХ (др.-греч. βουλή - совет, решение) - государственный совет, важнейший орган политической системы Афин.

Буле – обычное название для Совета в древнегреческих полисах. В Афинах существовал совет при царях, а потом при архонтах, со временем он стал состоять из архонтов после исполнения ими должностных обязанностей, – совет Ареопага. Солон в 594/3 г. до н.э. создал второй Совет, который должен был исполнять функцию предварительного обсуждения и подготовки вопросов для обсуждения народным собранием – Совет 400, по 100 человек от каждой из 4 родовых фил. В 508/7 г. до н.э. Клисфен заменил его Советом 500, куда избиралось по 50 человек от каждой из 10 новых территориальных фил, внутри филы представительство осуществлялось по демам пропорционального величине того или иного дема. Избираться в Совет могли все афинские граждане, достигшие 30 лет (первоначально существовали ограничения для фетов), выборы осуществлялись по жребию; со временем (к IV в. до н.э.) срок исполнения обязанностей члена Совета афинским гражданином был ограничен 2 годами на протяжении жизни. Совет собирался ежедневно, кроме дней праздников и «неблагоприятных дней»; к концу V в. за посещение заседаний Совета его члены получали плату, тем не менее, исполнение обязанностей было довольно обременительным для добросовестных членов Совета, и более состоятельные граждане, по-видимому, исполняли обязанности чаще, чем было положено. С некоторыми изменениями Совет функционировал также в эллинистический и римский период, хотя о характере этих изменениях известно немного.

Важнейшей функцией буле была подготовка вопросов для обсуждения народным собранием. Совет решал все важные вопросы в промежутках между заседанием экклесии и следил за исполнением принятых решений. Следить за исполнением законов- еще одна важнейшая функция Совета, что давало ему право наблюдать за деятельностью магистратов. Члены Совета проводили докимасию – проверку магистратов при вступлении в должность. Совет контролировал государственные финансы, религиозную жизнь полиса, военную подготовку эфебов и другие стоны общественной жизни. Буле играл важную роль не только во внутренних делах, но и в международных, он заслушивал послов перед их выступлением в Народном собрании. В период существования Афинского морского союза Совет определял величину фороса – денежных взносов каждого из союзников. Вся разноплановая деятельность осуществлялась посредством целого ряда создаваемых Советом комиссий.

Для заседаний Совета в Афинах имелось специальное здание – Булевтерий, находившийся рядом с централной городской площадью – Агорой. Хотя заседания могли проводится и в других местах – в Пирее, в Элевсине и на Акрополе. К середине V в. до н.э. (если не со времен Клисфена), представители каждой филы (50 членов Совета) в течение 1/10 года исполняли обязанности пританов, председательствующих в Совете (см. подробнее: пританы ).

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития;

Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития;

Плутарх. Биографии Солона, Клисфена.