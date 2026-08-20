СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СО­ТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

Совещáние по безопáсности и со­трýдничеству в Еврóпе (СБСЕ; англ. Conference on Security and Cooperation in Europe) — постоянный консультативный механизм, созданный для выработки мер уменьшения военного противостояния и укрепления безопасности в Европе по итогам подписания Хельсинского заключительного акта 1 августа 1975.

Вслед за Хельсинским совещанием (1973–1975) встречи представителей государств-участников СБСЕ состоялись в Белграде (1977–1978), Мадриде (1980–1983), Стокгольме (1984–1986). 19 сентября 1986 был подписан итоговый документ Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия, безопасности и разоружению в Европе. Он содержал комплекс мер, направленных на уменьшение военной опасности (предварительное уведомление о военных мероприятиях, приглашение иностранных наблюдателей и др.).

По итогам Венской встречи (1986–1989) страны-участницы СБСЕ обязались обеспечить соответствие их законов, административных правил и практики правоприменения нормам международного права. Одобрив этот документ, СССР впервые официально согласился с принципом приоритетности международного права по отношению к внутреннему законодательству страны.

21 ноября 1990 была принята Парижская хартия для новой Европы, которая провозглашала «эру демократии, мира и единства на континенте» и определяла следующие ориентиры для будущей Европы: человек как главная ценность, безопасность, экономическое сотрудничество, защита окружающей среды и др. Парижская хартия зафиксировала превращение СБСЕ в постоянно действующий международный институт. Была создана административная структура СБСЕ, в которую вошли Секретариат во главе с директором, Центр по предотвращению конфликтов, Консультативный комитет и Бюро по свободным выборам (с 1992 — Бюро по демократическим институтам и правам человека). Штаб-квартиры СБСЕ были размещены в Праге, Вене и Варшаве.

В дополнении к Парижской хартии 19 ноября 1990 был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). 24 марта 1992 страны-участницы СБСЕ подписали Договор открытого неба (ДОН).

1 января 1995 СБСЕ была переименована в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). ОБСЕ признана в качестве регионального соглашения в соответствии с XVIII главой Устава ООН, юридически ОБСЕ не является субъектом международного права, ее решения носят политически обязывающий характер. В ОБСЕ входят 57 стран-участниц, 11 государств имеют статус партнеров по сотрудничеству.

Высший директивный орган ОБСЕ — совещания глав государств и правительств (саммит) ОБСЕ, состоялись в Лиссабоне (1996), Стамбуле (1999), Астане (2010). В числе важных итоговых документов ими были приняты декларация «О модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века» (2–3 декабря 1996), Хартия европейской безопасности (18–19 ноября 1999), декларация «На пути к сообществу безопасности» (1–2 декабря 2010).

Важным инструментом ОБСЕ является институт миссий, созданный в целях поддержания мира и безо­пасности в зоне ответственности организации и оказания содействия государствам-участникам в урегулировании кризисов. В разное время миссии функционировали на Балканах, Кавказе, Украине, в Молдавии, Латвии, Эстонии, Белоруссии и России (на территории Чечни с 1995 по 2002).

Россия выступает за возрождение авторитета ОБСЕ, сохранение этой платформы для равноправного диалога между странами-участницами с целью построения пространства общеевропейской безопасности. При этом Россия считает необходимыми реформу ОБСЕ, перенесение акцента деятельности организации с мониторинга соблюдения прав человека на военно-политическое и экономическое сотрудничество, прекращение политики «двой­ных стандартов» в интересах отдельных государств.

Лит. : Hodge C. C. Redefining Euro­pean Security (Contemporary Issues in European Politics). New York, 1999; Galbreath D. J. The Organization for Security and Co-operation in Europe. New York, 2007; Фененко А. В. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: история и перспективы // Вестник Московского университета. Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. 2015. № 2. С. 22–50. А. В. Жидкова.