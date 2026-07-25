СОВА АНТОНИН

Чешский поэт, прозаик, библиотекарь.

1860-1890-е годы

Родился 26 февраля 1864 г. в городе Пацов в южной Богемии в семье сельского учителя. Его отец Ян Сова с 1855 г. жил и преподавал в Пацове. Он также был хормейстером и сочинял музыку. Когда Антонину было 2 года, семья переехала в соседний город Лукавец, где отец впоследствии получил место директора школы. Именно благодаря ему Сова еще в раннем возрасте познакомился с искусством, прежде всего музыкой. Однако сын был сильнее всего привязан к матери. Ее ранняя смерть от туберкулеза в 1878 г., когда Антонину было 15 лет, и последующий брак отца нашли отражение в его поэзии.

Гимназическое образование Сова начал получать в городе Пелгржимов, в 1879 г. перешел в реальную гимназию в городе Табор. В 1889 г. он вынужден был пропустить учебный год по причине болезни и вернулся в Лукавец, где познакомился с сестрами поэта Ярослава Верхлицкого (1853-1912), Яной и Эммой. Подростковое любовное чувство к Эмме вдохновило Сову на первые поэтические опыты. Именно ей он посвятил свое раннее стихотворение «Фантастическое интермеццо». Кроме того, с подачи сестер Верхлицкого Сова также познакомился с творчеством поэтической группы «люмировцев», литераторов, объединившиеся вокруг редактируемого Й.В. Сладеком журнала «Люмир» (среди них Я. Врхлицкий, Ю. Зейер, Й. В. Сладек).

В 1881г. Сова вернулся к обучению в гимназии города Писек - тогдашнем образовательном и интеллектуальном центре юга Чешских земель. Там он познакомился с поэтом Адольфом Гейдуком (1835-1923), который помог ему опубликовать первые стихи в литературных журналах. В эти годы Сова печатался под псевдонимами Илья Георгов и Валбурга Туркова. В общенациональной печати первое стихотворение Совы было напечатано 14 сентября 1883 г. Уже в следующем году его стихи печатали такие журналы как «Светозор», «Рух» («Ruch»), «Люмир» и «Цветы» («Květy»).

В 1885 г., по окончании гимназии, Сова перебирается в Прагу, где начал изучать право. Однако из-за недостатка денег он вынужден был прервать обучение. Отец не поддержал Антонина и готов был оплачивать образование сына только при условии, если тот будет изучать медицину. Стесненный в средствах Сова благодаря рекомендации Я. Верхлицкого получил в Праге должность в редакции учебного словаря Отто. Эта работа обеспечивала ему небольшой, но стабильный доход. Кроме того, благодаря ей Сова познакомился с натуралистом Антонином Штолкой, который был его близким другом на протяжении всей жизни.

Весной 1887 г. словарь был выпущен и Сова снова остался без работы. Верхлицкий помог ему опять, устроив на место писаря-протоколиста в Управление здравоохранения при пражской мэрии. Эта, казалось бы, далекая от поэзии должность все же нашла отражение в творчестве Совы: здесь он ежедневно сталкивался со случаями человеческих страданий и болезней, что усилило его социальную восприимчивость.

В это время Сова ведет активную литературную деятельность, много читает, в том числе зарубежных авторов (И.С.Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Ф. Коппе). В 1882 г. Сова предпринял путешествие по Италии. В 1885 г. он вошел в список писателей и литературных критиков, подписавших «Манифест чешской модерны». Это был манифест поколения литераторов, выдвигавших новую эстетику, базирующуюся на индивидуализме, и выступавших против клерикализма и академизма в литературе. В 1887 г. Сова, наряду с другими писателями, основал «Май» - общество чешских писателей-беллетристов. Кроме того, Сова становится членом другого общества - «Умелецкой беседы», а также ее библиотекарем.

В 1890-е гг. Сова очень активно творит и издает 7 поэтических сборников: «Realistické sloky» (1890), «Květy intimních nálad» (1892), «Z mého kraje» (1893), «Soucit i vzdor» (1894), «Zlomené duši» (1896), «Vybouřené smutky» (1897). Они носят разный характер: от реалистичных стихов и прославления родного края с помощью импрессионистской поэзии о природе Сова уходит в символистскую лирику и декадентство.

1900-1920-е годы

С 1898 по 1920 гг. Сова занимал должность директора Пражской городской библиотеки, одной из главных библиотек Чехии. В 1900 г. он женился на Марии Коваржиковой, а годом позже родился их сын Ян. Однако, фактически брак распался к 1905 г., что нашло отражение в психологической лирике Совы, полной разочарования («Lyriky lásky a života»,1907). В 1900-е гг. Сова также создает прозаические произведения: романы «Ivův román» (1902), «Výpravy chudých» (1903) и «Tóma Bojar» (1910). Готовится к выходу первые избранные сочинения поэта.

В 1910-е гг. дает о себе знать тяжелая болезнь Совы, он с трудом ходит, его творческая активность заметно снижается. Первая мировая войны отмечена в его творчестве усилившимся скептическим отношением к жизни. Однако поэт стремится воодушевить чешский народ и издает патриотический сборник «Zpěvy domova» (1918).

С появлением независимого государства Чехословакии материализовалась мечта многих поколений чешского народа. В атмосфере энтузиазма и радости Сова пишет сочинения «Krvácející bratrství» (1921) «Básníkova jara» (1921), «Jasná vidění» (1922), «Básní nesobeckého srdce» (1922), «Nadějí i bolestí» (1924), «Drsné lásky» (1927) .

В 1920-е гг. Сова практически не выходил из квартиры. В 1924 г. ему исполнилось 60 лет, в честь чего он был награжден почетной докторской степенью Карлова университета, а друг Совы Ф. Шальда посвятил ему эссе, в котором высоко оценил и глубоко проанализировал творчество поэта. В этом же году Сова решил переехать в родной край: сначала в Лукавец, затем в город Пацов. Там 16 августа 1928 г. Антонин Сова скончался в возрасте 64 лет.