СОТО ЭРНАНДО ДЕ

Ранние годы

Точная дата рождения Эрнандо де Сото неизвестна. Исследователи указывают 1490-е гг. Часть авторов называют период около 1498 г., другие – 1500 г. Также неизвестно место рождения С. В качестве вероятных мест рождения указываются г. Бадахос, г. Баркаррота и г. Херес-де-лос-Кабельерос. Основанием данных утверждением является тот факт, что в ранние годы своей жизни С. много времени проводил во всех трех. При этом фамильный склеп располагался в Херес-де-лос-Кабальерос. Поэтому ряд исследователей называют его представителем идальго Эстремадура или Андалусии.

Южная Америка

Как и многие молодые люди того времени, С. тяготел к приключениям. В 1514 г. он покинул Европу и отбыл в Новый Свет вместе с губернатором Панамы П. Давилой. По прибытии в далекие земли С. снискал себе славу, однако большая часть сведений касается его жестокости. В 1530 г. С. возглавил Леон в Никарагуа. Руководил экспедицией к берегам пол-ова Юкатан, которая должна была найти проход между Атлантическим и Тихим океанами для торговли с Востоком. Результаты экспедиции оказались незначительными. Оставив Никарагуа, С. перебрался в Тумбес, который был первой базой Ф. Писарро.

В 1531 г. С. стал участником похода Ф. Писарро против инков. В итоге испанцам удалось захватить правителя инков Атауальпу. Во время плена последнего С. с ним подружился. В дальнейшем вождь был казнен, а Ф. Писарро отбыл в столицу инков Куско, захватил город и много золота и серебра.

С. был назначен вице-губернатором Куско, в то время как Ф. Писарро приступил к строительству Лимы. После конфликта из-за власти в Куско со ставленником испанского короля С. возвратился в Испанию в 1536 г.

Северная Америка

В 1537 г. С. назначили губернатором Кубы. На девяти судах он приступил к завоевательному подходу в Северной Америке. В мае 1539 г. он высадился на побережье Флориды, побывал в заливе Тампа и устье р. Саванна. Вышел к племени апалачей, зазимовал в их столице Анхаике. Пересек горы Блу-Ридж.

Двигаясь дальше, С. наткнулся на местные племена, которые оказали ему сопротивление. В мае 1541 г. С. стал первым из европейцев, кто вышел к берегу р. Миссисипи, переправился через нее и двинулся на запад, дойдя до долины р. Арканзас.

Умер С. в Луизиане 21 мая 1542 г. Для С. были устроены тайные похороны, поскольку сам С. внушал индейцам, что он бог.