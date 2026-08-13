СОТНЯ

Сóтня — 1. Воинская единица. В Древней Руси и средневековых княжествах упоминаются сотники, а также С. как единица посадского населения. Однако подразделения, аналогичные С., назывались «полками». Как воинские подразделения сотни достоверно известны с середины XVI в.: с 1550 у стрельцов и городовых казаков , с 1552 — у дворян и детей боярских. У стрельцов и казаков С. имела десятеричную организацию, 2 пятидесятника, 8 десятников и 90 рядовых; командовал ей сотник из детей боярских. В дворянской коннице сотню возглавлял голова («сотенный голова», «письменный голова») из выборных или городовых дворян. Иногда в качестве помощника головы упоминаются поручики. С 1646 по особым указам в С. периодически выбирался знаменщик из относительно знатных детей боярских. С. бывали городовые, «выборные» — из наиболее заслуженных дворян — и «подъезжие» или «ертаульные» — из молодых и «доброконных» дворян, способных к ведению разведывательных рейдов. После Смуты и до конца XVII в. существовали особые «С.» из нескольких конных казачьих станиц, во главе со своими атаманами и есаулами; командовал таким отрядом голова из дворян. Численность конных С. могла колебаться от нескольких десятков до двух и более сот человек. В 1680 С. у московских чинов и стрельцов были переименованы в роты; у городовых стрельцов и дворян С. существовали до начала 1710-х. После этого сохранились как подразделение иррегулярных казачьих вой­ск с особыми штатами до 1920.

2. В XVI–XVIII вв. на Украине (Малороссии) вой­сковая и административно-территориальная единица, составлявшая часть полка. В 1570-х в Речи Посполитой было создано реестровое казацкое вой­ско, которое подразделялось не на хоругви, как шляхта, и не на курени или станицы, как вольное казачество. В основу деления были положены такие подраз­деления, как С. и полк, состоящий из нескольких С. С. могли называться по городу или селению, из казаков которого они набирались. В 1648 такое деление на городовые полки и С. было положено Б. Хмельницким в основу территориальной организации Вой­ска Запорожского. Название С. давал тот населенный пункт, в котором находились сотенные учреждения. Количество С. в полку могло варьироваться от 7 до двух десятков, в каждой С. — от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Командовал С. сотник; штаб С. составляли писарь, сотенный атаман, есаул и хорунжий. Первоначально сотник был выборной должностью, и его назначали по выбору самих казаков. Кроме военных, обладал широкими административными, финансовыми и судебными полномочиями. Впоследствии сотники вошли в число казацкой старшины, которая со временем при­обрела права российского дворянства. Сотники стали назначаться из числа местных крупных землевладельцев. С. в Малороссии упразднены в 1782.

Лит : Лазаревский А. Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. 1–3. Киев, 1888–1902; Курбатов О. А. Военные реформы в России второй половины XVII века. Конница. М., 2017. О. А. Курбатов.