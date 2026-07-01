СОТНИКОВА Светлана Владимировна

Родилась в 1960 г. Окончила Омский государственный университет в 1982 г.

Кандидатская диссертация : Погребальный обряд андроновского населения юж. части Зап. Сибири. (Институт Археологии РАН, 1994).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии, культурологии, теории и методик преподавания исторического факультета Тобольской государственной социально-педагогической академии им Д.М. Менделеева, Доцент кафедры истории, философии, культурологии и методик преподавания Факультет истории, экономики и управления Филиала Тюменского государственного университет г. Тобольск (ранее Тобольского государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева.

Область интересов : Проблемы эпохи бронзы евразийских степей.

Сочинения: Культурно-хронологическое соотношение алакульских и федоровских вост. комплексов // Археология Зап. Сибири. Нижневарстовск, 1998;

К вопросу о семантике образа «мирового дерева» по материалам андроновской эпохи)// Историческая наука на пороге третьего тысячелетия. Тюмень, 2000;

О семантике перевернутых сосудов в андроновском погребальном обряде // Интеграция археологических и этнографических исследований. Владивосток-Омск, 2000;

О роли огня в погребальном обряде русских старожилов Сибири// Русские старожилы. Тобольск-Омск, 2000;

О сходстве и различии федоровских и алакульских орнаментальных традиций // V исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск, 2000.

О роли металла в андроновском погребальном обряде // Шестые исторические чтения памяти М.П.Грязнова. Омск, 2004. С. 77-80.

О семантике сюжета «медведь в жертвенной позе» // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. Барнаул, 2004. С. 223-226.

О семантике ритуальных действий, связанных с созданием погребального сооружения // Пятые Сибирские чтения. СПб, 2004. Ч. 1. С. 110-116.

Медведь «в жертвенной позе» (к вопросу о семантике сюжета) // Культурное наследие народов Сибири и Севера. Материалы Шестых исторических чтений, Санкт-Петербург, 27-29 октября 2004 г. СПб.: МАЭ РАН, 2005. С. 18-23

От андроновского трупосожжения к угорскому сожжению ритуальных кукол: динамика развития традиции // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территории. Материалы XIII ЗСАЭК. Томск, 2005. С. 334-337.

Андроновский погребальный обряд: реконструкция представлений о жизненном пути человека (опыт археолого-этнографического сопоставления) // Интеграция этнографических и археологических исследований. Омск, 2005. С. 184-188.

К вопросу об алакульском обряде трупосожжения // Западная и Южная Сибирь в древности. Барнаул, 2005. С. 201-204.

О символической функции вещей в ритуале (по материалам андроновской эпохи) // Вестник ТГСПА № 7. Тобольск: ТГСПА, 2006. С. 83-92.

О символической функции сосуда в андроновской модели мира (археологические реалии и этнографические параллели) // Интеграция археологических и этнографических исследований. Красноярск-Омск, 2006. С. 62-65.

Вещь, символ и ритуал в культуре населения андроновской эпохи // Миф и символ в прошлом и настоящем. Нижний Тагил, 2007. С. 40-47.

К вопросу об алакульском компоненте в составе населения андроновской (федоровской) культуры Западной Сибири // Актуальные проблемы филологии, истории и культурологии: теоретический и методический аспекты. Тобольск, 2007. С. 31-35.

Мотив «обновления мира» в ритуальной практике андроновского населения // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. Материалы 14 Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции. Томск, Аграф-пресс, 2008. С. 309-313.