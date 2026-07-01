СОСЛОВНАЯ МОНАРХИЯ

Сослóвная монáрхия — научный термин для обозначения формы публично-правового государства, пришедшей на смену сеньориальной патримониальной монархии раннего Средневековья. Складывание С. м. началось на рубеже XII и XIII вв. и продлилось до XVII в., когда на смену ей пришел абсолютизм . Монархическая власть постепенно приобретала черты публично-правового характера, выступая как защитница общего блага и гарант интересов всего общества. Усиление прерогатив верховной светской власти проходило под влиянием рецепции римского права , из которого идеологи монархии черпали идеи, принципы и нормы властвования. В период С. м. начинается процесс централизации государства и складывание бюрократического аппарата управления в центре и на местах. В руках монарха концентрируются высшие судебные, военные и финансовые полномочия, а также право издавать общегосударственные законы. Расширение прерогатив верховной светской власти происходило за счет сокращения прав и компетенции органов управления крупных сеньоров и церкви. Для этого монарху нужна была поддержка общества.

Усиление монархической власти происходило в условиях усложнения общественной структуры и юридического оформления сословий со своими правами, привилегиями и интересами. Обострение противоречий между различными социальными группами и изменения в экономике (рост городов и товарного производства, интенсификация обмена и потребность в стабильных рынках, личное освобождение крестьян и сокращение доходов дворян) вынуждало их прибегать к стоящей над всеми силе, каковую олицетворял государь. Рост полномочий монарха активно поддерживали не только горожане, заинтересованные в ликвидации раздробленности, но и мелкие и средние дворяне, искавшие защиты от насилия со стороны знати. В то же время монарх вынужден был считаться с активностью сословий и учитывать их мнение при отправлении властных полномочий, а подчас и играть на их противоречиях.

Проявлением специфики С. м. стало оформление представительных собраний — совещательных органов, в которых участвовали депутаты от сословий ( парламента в Англии, Генеральных штатов во Франции, кортесов в Испании, ландтага в Германии, риксдага в Швеции, ригсдага в Дании, сеймов в Польше, Венгрии и Чехии, Земских соборов в Русском государстве). Представительные учреждения, сложившиеся в Европе, были уникальным, не известным предшествующему историческому опыту явлением, отразившим потенциал общественной структуры средневекового общества. В связи с этой характерной чертой С. м. в историографии именовалась также «сословно-представительной монархией» или «феодальной монархией с сословным представительством». Представительные собрания обладали функциями совета по важнейшим вопросам, вотирования налогов, иногда законодательными полномочиями. Наряду с представителями высших привилегированных сословий (знати, дворян и духовенства) на этих собраниях присутствовали и выборные депутаты от неблагородных податных сословий (горожан, реже свободных крестьян). Этот факт отразил изменения в общественно-экономической структуре: усиление роли городов, расцвет ремесла и торговли; необходимость денег для отправления властных полномочий (на содержание двора, аппарата управления, армии). Для вотирования и сбора налогов нужно было получить согласие депутатов, особенно податных сословий, что повышало их политический вес и нередко превращало в опору монархического правления.

С. м. впитала и развила известные издревле коллективные и выборные принципы управления. Хотя выборы депутатов часто лишь декларировались и соседствовали с прямым назначением, а для дворян и вовсе заменялись правом личного присутствия, сам принцип представительства от группы укреплял корпоративную организацию общественных сил. Формы властвования в С. м. опирались на предшествующие институты: на королевскую курию как совещательный орган при монархе на Западе и боярскую думу при русских князьях; на коммунальные органы управления в городах; на самоуправление свободных сельских коммун; на территориальные собрания графств. В этот период появляются и новые, прежде неизвестные формы представительства, отраженные в статусе неприкосновенности и императивном мандате депутатов сословно-представительных собраний.

Расклад социальных сил в обществе напрямую отражался на структуре представительных собраний. Там, где представители разных сословий действовали сплоченно, сословным собраниям удалось добиться известной самостоятельности и ограничить волю монарха в области налогов и законодательства. В целом они способствовали укреплению верховной власти и централизации страны.

Диалог власти и общества в форме созыва представительных собраний внедрял в общественное сознание идеи политического контракта, верховенства закона и права, нормы легального ограничения воли монарха. Режим С. м. заложил основы формирования гражданского общества, приучая людей заботиться не только о своих интересах, но и об общем благе государства. В период С. м. появились элементы парламентов Нового времени.

Лит .: Кареев Н. И. Поместье-государство и сословная монархия Средних веков: Очерк развития социального строя и политических учреждений в Западной Европе. СПб., 1913; Хачатурян Н. А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века. М., 2008. С. К. Цатурова .