СОРОЛЬЯ ХОАКИН

Художник, крупнейший представитель нескольких важнейших живописных течений второй половины XIX в. – импрессионизма , постимпрессионизма , луминизма.

Период становления

После скоропостижной смерти родителей во время эпидемии холеры с двухлетнего возраста вместе с сестрой воспитывался тетей Изабель и ее мужем. Дядя Хоакина был слесарем и хотел, чтобы племянник также освоил эту профессию. Однако Соролья проявлял интерес к живописи, и, смирившись с его наклонностями, семья в 1878 г. отдала его на обучение в валенсийскую Академию св. Карлоса. Именно там благодаря влиянию учителей Гонзало Сальва и Игнасио Пиназо Соролья открыл для себя живопись на открытом воздухе. Помимо этого, изучая классический рисунок и основы художественного мастерства, Хоакин довольно скоро стал совершать успехи и наиболее удачные из работ отправлял на провинциальные конкурсы. В 1881 г. совершил поездку в Мадрид, где в Музее Прадо изучал и копировал работы Диего Веласкеса и Хосе де Рибера. Просматривающееся в работах данного периода влияние этих художников и учителя Гонзало Сальва позволяет говорить о превалировании принципов реалистической живописи в творчестве Сорольи первой половины 80-х годов. В 1883 г. Хоакин получил награду на региональной выставке в Валенсии, а в 1884 г. был отмечен медалью второго класса на Национальной выставке за работу «Второе мая». Успех в Мадриде способствовал тому, что валенсийские власти назначили Соролье пенсию и спонсировали его поездку 1885 г. в Рим и Париж. Именно там Хоакин познакомился как с работами старых мастеров, так и с произведениями относительно нового направления – импрессионизма. В 1888 г. заключил брак с Клотильдой Гарсия де Кастильо в Валенсии, однако пара сначала жила в Италии, а потом перебралась в Мадрид.

Расцвет карьеры. Зрелые годы

Переезд в столицу Испании в 1890 г. способствовал расширению круга заказчиков и росту популярности и известности мастера. В 1892 г. был удостоен первого места на Национальной выставке за работу «Другая Маргарита», получившую признание и за границей, в США. В последующие годы Соролья вновь награждался в Испании, США и Франции. Большое влияние на творчество мастера в 90-е гг. оказала очередная поездка в Париж в 1894 г., где Хоакин возвращается к живописи на открытом воздухе и уделяет большое внимание проработке световых эффектов. Можно говорить о луминистическом этапе и соединении принципов импрессионистической и постимпрессионистической живописи. Появившийся еще в 80-х гг. пейзаж с морскими элементами занимает теперь все большее место в его творчестве.

1900 г. стал поворотным в карьере художника - тогда он получил гран-при на Всемирной выставке в Париже и был награжден Орденом Почетного Легиона. В 1900-х становится почетным членом Академий Валенсии, Лиссабона, Парижа. В 1906 г. в столице Франции прошла масштабная выставка, на которой было представлено порядка 500 работ Сорольи. Это событие позволяет говорить о международном признании таланта художника, который был высоко оценен современниками.

Многочисленные заказы благоприятно отразились на финансовом состоянии мастера, который в 1905-1911 гг. при содействии архитектора Энрике Мария де Репульес и Варгас построил роскошный особняк в Мадриде, где сейчас находится дом-музей художника. Как отмечено выше, успех сопровождал Соролью не только в Европе, но и в США. В 1909 г. он провел персональную выставку в Нью-Йорке, а в 1911 г. получил грандиозный заказ от американского магната и мецената А. Хантингтона. Четырнадцать панно высотой 3,5 метра и общей протяженностью в 70 метров для Испанского общества Америки были созданы мастером за шесть лет, с 1913 г. по 1919 г., и представляли собой серию сцен, посвященных быту Испании. А. Хантингтон потребовал от Сорольи детальнейшего изображения испанской провинции, поэтому перед исполнением заказа художнику пришлось совершить путешествие по различным регионам своей родины.

На вторую половину 1910-х гг. приходится работа над крупнейшим заказом из США, создание различных заказных портретов и, конечно, совершенствование излюбленного сюжета – бытовых сценок с женщинами и детьми, отдыхающими на средиземноморском побережье. В 1914 г. Х. Соролья был избрал академиком и по завершении работы над заказом А. Хантингтона преподавал композицию и цвет в Школе изобразительных искусств в Мадриде. В 1920 г., работая в саду своего дома над портретом жены испанского журналиста Рамона Переса де Айяла, перенес удар, парализовавший половину тела. Спустя три года, 10 августа 1923 г. скончался в своей летней резиденции в Серседилье.

Наследие выдающегося портретиста и художника, чей неповторимый колорит и работа со световыми эффектами ставят его в один ряд с величайшими живописцами Испании, насчитывает чуть более 2000 картин.