СОРОКИНА (МЕРКУЛОВА) Татьяна Борисовна

Родилась в 1968 г. Окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского в 1991 г.

Кандидатская диссертация : Север Англии в политической жизни страны второй половины XV в. (Нижегородский государственный университет, 1999).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории историко-филологического факультета Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ранее Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара).

Область интересов : История Англии XV в.

Сочинения: Восстание на Севере Англии в 1489 г. // Дискуссионные проблемы истории: Материалы III научно-практической конференции. Арзамас, 1998;

Ричард III и Совет Севера. Тезисы // Проблемы антиковедения и медиевистики. Межвузовский сб. науч. тр. Н. Новгород, 1999;

Английский Север и Ричард Йорк // Англия и Уэльс в период позднего средневековья. Арзамас, 1999. (в соавт.);

Английский Север. Региональная специфика в период позднего средневековья. // Англия и Европа: проблемы истории историографии. Арзамас, 2001;

Сев. аристократия и английская королевская власть в XV в. // VII чтения памяти профессора Н.П. Соколова. Н. Новгород, 2000;

Ричард III и парламент // Политическая жизнь …; Анализ источников «Войны Роз» в современной английской историографии // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 2;

К вопросу об убийстве Генри Перси, четвертого графа Нортумберленда (1489 г.) // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 3.