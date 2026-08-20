СОРОКИН, ПИТИРИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сорóкин, Питирим Александрович (23.01[04.02].1889, с. Турья Яренского уезда Вологодской губ. — 10.02.1968, Винчестер, США) — русский и американский социолог и культуролог, педагог. Один из основоположников теорий социальной стратификации и социальной мобильности. Еще в юности вступил в Партию социалистов-революционеров. В 1914 окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Первые исследования С. посвящены этнографии коми, позже публикует научные статьи по социологии, включая «Преступление и кара, подвиг и награда» (1914). С 1915 преподавал в Психоневрологическом институте, с 1916 в университете. После Февральской революции 1917 становится личным секретарем А. Ф. Керенского , редактором правоэсеровской газеты «Воля народа», участвует в разработке Закона об Учредительном собрании. В ноябре 1917 избран депутатом Учредительного собрания 1918 . После Октябрьского переворота 1917 жестко критиковал большевиков. Занимался организацией восстания на севере России, 30 октября 1918 арестован, опубликовал заявление об отказе от политики, ответом на которое стала статья В. И. Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина». В декабре 1918 С. возвращается к преподаванию в университете, участвует в организации кафедры социологии. В 1920 получает звание профессора. Совместно с академиком И. П. Павловым организует Общество объективных исследований человеческого поведения, работает в Институте мозга, в Историческом и Социологических институтах. Публикация в 1922 работы «Голод как фактор» привела к отстранению его от преподавания и принудительной высылке. С осени 1922 С. живет в Европе, в октябре 1923 переезжает в Америку. В 1930 принимает американское гражданство и избирается профессором социологии в Гарварде. В 1931 там организована кафедра социологии, позднее социологический факультет, которым С. руководит до 1942. В 1937 избран президентом Международного института социологии. В 1949 организовал «Гарвард­ский научный центр по изучению творческого альтруизма». В октябре 1961 возглавил I Международный конгресс по сравнительным исследованиям цивилизаций. В 1965 избран президентом Американской социологической ассоциации. Автор более 50 книг: «Система социологии» (1920), «Социология революции» (1925), «Социальная мобильность» (1927), «Социальная и культурная динамика» (1930–1937) и др.

Соч .: Долгий путь. Сыктывкар, 1991; Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992; Система социологии. М., 1993; Главные тенденции нашего времени. М., 1997; Социология революции. М., 2005; Социальная и культурная динамика. М., 2006.

Лит .: Тихонова П. А. Социология П. А. Сорокина. М., 1999; Зюзев Н. Ф. Философия Питирима Сорокина. Сыктывкар, 2004; Дойков Ю. Питирим Сорокин. Человек вне сезона. Биография. В 2 т. Архангельск, 2009; Кротов П. П., Долгов А. Ю. От вой­ны к миру: у истоков теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина. Сыктывкар–Вологда, 2011. Е. О. Гранцева.