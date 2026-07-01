СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Советский военный деятель, Адмирал флота (1988).

Биография

Родился 28 марта 1922 года в селе Кирилловка (ныне – Арзамасский район Нижегородской области ). Окончил среднюю школу.

Великая Отечественная война

3 сентября 1941 года был призван на службу в РККА Арзамасским районным военным комиссариатом Горьковской области. С декабря 1942 года – на фронте. Окончил курсы политработников, после чего был комсоргом 2-го стрелкового батальона 977-го стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии. Неоднократно отличался в боях. Так, 18 сентября 1943 года в бою за населённый пункт Мелехово он с группой бойцов отразил 3 немецкие контратаки, только лично уничтожив 6 солдат противника. 14 октября 1943 года у населённого пункта Шарики, когда создалась критическая обстановка и пехота залегла под вражескими проволочными заграждениями, Сорокин добрался до этого участка и поднял бойцов в атаку, первым ворвавшись в немецкие траншеи. В том бою он лично уничтожил 4 вражеских солдат.

В дальнейшем стал командиром отделения в том же батальоне. 20 декабря 1943 года в бою за деревню Зайбужье Витебской области Белорусской ССР Сорокин первым, невзирая на массированный вражеский обстрел, поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов. Это позволило роте с небольшими потерями овладеть деревней. 21 декабря 1943 года при отражении немецкой контратаки Сорокин вёл огонь из ручного пулемёта, уничтожив 13 солдат противника.

Вскоре Сорокин получил офицерское звание и стал комсоргом 361-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии. Всегда находился в боевых порядках рот, проводя большую воспитательную работу среди личного состава. Добился значительного роста комсомольской организации полка. Продолжал лично участвовать в боях. Так, 7 июля 1944 года он, находясь в головной походной заставе, вовремя обнаружил заминированную самоходку «Фердинанд», что позволило предотвратить потери. 17 июля 1944 года он обнаружил группу врага, пытавшегося обойти боевые порядки полка, и организовал её разгром.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на военно-политических должностях. В 1952 году окончил военно-морской факультет ВПА им. В. И. Ленина, после чего долгие годы служил в частях и соединениях ВМФ СССР. В 1951-1968 годах занимал различные военно-политические должности на Тихоокеанском флоте. В 1968 году был переведён в Москву, в центральный аппарат Политуправления ВМФ СССР, в 1972 году стал первым заместителем его начальника. В 1974-1977 годах возглавлял политуправление Северного флота. С 1977 года вновь служил в политуправлении ВМФ, был начальником Управления пропаганды и агитации, первым заместителем начальника, начальником управления. С 1989 года – в ГГИ МО СССР. В настоящее время проживает в Москве, активно занимается общественной деятельностью.