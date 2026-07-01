СОРАН ЭФЕССКИЙ (др.-греч. Σορανός; лат. Soranus)

Древнегреческий врач II в. н.э.

Соран происходил из Эфеса, учился медицине в Александрии, практиковал и преподавал в Риме при императорах Траяне и Адриане. Он написал около 20 сочинений по медицине на самые разные темы – «О гигиене», «Об острых и хронических заболеваниях», «Гинекология», «О повязках», «О симптомах переломов», о психических заболеваниях и пр., а кроме того, жизнеописания медиков (от которых дошла единственная известная нам биография Гиппократа), комментарии и рассуждения о грамматике и этимологии. Наконец, он написал сочинение «О душе», которое стало основным источником для одноименного трактата Тертуллиана.

В его основном труде – сочинении по гинекологии в четырех книгах – рассказывается об обязанностях акушерки, родах и уходе за младенцами, женских болезнях и диетах и о хирургии и врачебных средствах. Соран придерживался взглядов школы методистов, конкурировавших с Галеном, но его классификация болезней менее жестка и дает больше простора для частных случаев. Он сохранил в своих работах массу цитат предшественников для того, чтобы обобщить их результаты и создать собственную теорию.

Хотя Гален пользовался большим авторитетом на западе в средние века, книгу Сорана перевели на латынь и часто переписывали. На греческом востоке «Гинекология» Сорана сохранилась в трудах энциклопедистов. Особенно популярным был его образ идеальной акушерки: грамотной, трезвой, сдержанной, без суеверий и в равной степени хорошо знакомой как с теорией, так и с практикой.

Сочинения :

Sorani gynaeciorum libri IV / Ed. Ioannes Ilberg. Leipzig, 1927;

Sproll K.C. Die Fragmente der „Cheirurgumena“ des Soran von Ephesus. Einführung, Übersetzung, Kommentar. Würzburg, 1998.