СОНГАЙ

Сонгáй — государство в Зап. Судане в VII–XVII вв. Образовалось в восточной части района большой излучины р. Нигер. Этническую основу составил народ сонгай. В VII в. сложилось первое вождество сонгай с центром в Кукийе. В IX в. столицей С. стал г. Гао у выхода к Нигеру караванного пути из Египта. Сонгай двигались вверх по течению Нигера и на северо-восток, осваивая новые территории. В XIII–XIV вв. С. находился в зависимости от средневекового государства Мали, платил ему дань. Правители С., получившие в XIII в. титул сонни (ши), имели свободу рук во внутренних делах. С ослаблением Мали С. освободился от его влияния и перешел к захватнической политике на западе. Сонни Али Бер (Али Великий) (1464–1492) захватил г. Томбукту (1469) и Дженне (1471) и установил контроль над главными центрами торговли между Сев. и Зап. Африкой. В 1483 он разбил вой­ско правителя моси и обеспечил более чем на столетие гегемонию С. в Зап. Судане. После его смерти власть захватил военачальник Мухаммед Туре (правил в 1493–1529), основавший новую династию правителей С., носивших титул аския. В результате завоевательных походов аския Мухаммед присоединил значительные территории на западе и северо-востоке. Он покровительствовал мусульманским богословам, проводил политику исламизации, совершил паломничество в Мекку . В правление сына Мухаммеда аскии Дауда (1549–1582) С. распространил свое влияние от современной Сев. Нигерии на востоке до нижнего течения р. Сенегал на западе и от сахарских областей Алжира на севере до границы между Мали и Буркина-Фасо на юге. Дауд создал централизованную систему управления, господствующий класс состоял из военных администраторов, торговцев, мусульманских богословов. Основой экономики С. и богатства правителей наряду с транссахарской торговлей было расширявшееся сельскохозяйственное производство, построенное на труде лично зависимого крестьянства. После поражения от марокканцев в 1591 начался упадок С. Часть сонгаев обосновалось в области Денди (к югу и юго-востоку от современного г. Ниамей), где создали вождество С., которое просуществовало до 1670-х, пока не распалось под ударами туарегов.

Лит .: Куббель Л. Е. Сонгайская держава. М., 1974. С. В. Мазов.